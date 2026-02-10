  1. Privatkunden
Super League Nvendo wechselt vom FCZ zu Xamax ++ Lugano holt brasilianischen Verteidiger

SDA

10.2.2026 - 18:29

Der ehemalige FCZ-Stürmer Vincent Nvendo setzt seine Karriere in Neuenburg fort.
Der ehemalige FCZ-Stürmer Vincent Nvendo setzt seine Karriere in Neuenburg fort.
Bild: Keystone

Der am Wochenende gegen den FC Basel glücklose Vincent Nvendo verlässt den FC Zürich Richtung Challenge League.

Keystone-SDA

10.02.2026, 18:29

10.02.2026, 19:15

Wie die Zürcher bekannt gaben, wechselt der 22-jährige Stürmer fix zu Neuchâtel Xamax.

Nvendo spielte seit seinem Wechsel von Etoile Carouge zum FCZ vor einem guten Jahr in der Super League nur eine Nebenrolle. In dieser Saison kam er insgesamt lediglich eine knappe halbe Stunde zum Einsatz.

Die vorerst letzten Minuten in der Super League bestritt Nvendo am Sonntagnachmittag beim FC Basel (1:2) und verschuldete dabei kurz nach seiner Einwechslung mit einem Tritt auf den Fuss von Dominik Schmid den Penalty, den Xherdan Shaqiri in der 90. Minute zum 1:1 verwandelte. Später traf der FCB sogar noch zum Sieg.

Lugano verpflichtet jungen brasilianischen Verteidiger

Der FC Lugano verstärkt seine Verteidigung mit dem jungen Brasilianer João Carbone. Der 21-Jährige kommt aus Rio de Janeiro vom Traditionsklub Flamengo und unterschrieb einen Vertrag bis 2029, teilten die Tessiner mit.

Für Flamengo spielte Carbone fast ausschliesslich für die U20. Trotzdem sieht Sportchef Sebastian Pelzer den Neuzugang als «sofortige Verstärkung für die erste Mannschaft». Er könne als Innenverteidiger und bei Bedarf als Linksverteidiger eingesetzt werden.

Videos aus dem Ressort

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Die Schweizerinnen enttäuschen in der alpinen Kombination. Sonja Nef kann den Frust verstehen, wundert sich aber trotzdem über das Verhalten nach dem Rennen.

10.02.2026

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

09.02.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

