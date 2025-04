Vogel wettert gegen US-Investoren: «Haben keine Ahnung von GC» 22.04.2025

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Einstieg der neuen Investoren-Gruppe aus den USA scheint GC keinen Schritt weiter. Ex-Manager Erich Vogel findet im Fussball-Talk Heimspiel deutliche Worte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Januar 2024 treten die chinesischen Investoren bei GC ab und übergeben den Klub in amerikanische Hände. Knapp eineinhalb Jahre später ist vom Besitzerwechsel allerdings nicht viel zu spüren.

Das wirft Fragen auf. «Sie meinen, bei GC können sie es ganz langsam aufbauen», sagt Ex-Manager Erich Vogel und wählt deutliche Worte: «Sie haben keine Ahnung von GC, aber wirklich keine Ahnung.»

Vogel kann sich vorstellen, dass die amerikanischen Investoren schon bald wieder aussteigen: «Die Amerikaner sind schon so, dass sie schnell mal den Bettel hinschmeissen.» Mehr anzeigen

Im Januar 2024 beginnt beim Grasshopper Club Zürich eine neue Ära. Nach vier Jahren treten die chinesischen Investoren ab, per sofort geht der Schweizer Rekordmeister in amerikanische Hände über. Der Los Angeles FC übernimmt 96.5 Prozent der GC Fussball AG, während 3.5 Prozent bei der GC-Stiftung verbleiben.

Das Ziel der neuen Investoren: das «finanzielle Chaos» aufräumen und GC in ein internationales Netzwerk von Amerika bis Afrika eingliedern, in dem «Siegerteams aufgebaut» werden. Knapp eineinhalb Jahre später ist davon aber wenig zu spüren.

Sportlich kämpft GC auch in dieser Saison gegen den Abstieg, finanziell steht für die Saison 2023/24 ein Verlust von über 13 Millionen Franken zu Buche. Das wirft Fragen auf – nicht zuletzt bei Erich Vogel.

Unbelehrbarer als die Chinesen

«Ich habe gehofft, dass die Amerikaner wissen, dass sie am Anfang Geld reinstecken müssen – wie sie es in Amerika gemacht haben. Ich sass einmal mit ihnen zusammen und sagte: Wenn ihr nicht 50 Millionen hinlegt, um die Mannschaft zu verstärken, dann habt ihr keine Chance», erzählt der ehemalige GC-Sportchef im Fussball-Talk Heimspiel.

Gehör findet der Ratschlag offenbar nicht. «Sie meinen, bei GC können sie es ganz langsam aufbauen. Sie haben keine Ahnung von GC, aber wirklich keine Ahnung», so Vogel. Und weiter: «Die Chinesen waren unbelehrbar. Aber die Amerikaner sind noch unbelehrbarer. Das hätte man nicht für möglich gehalten.»

Sparkurs und baldiger Ausstieg?

Vogel kann nicht nachvollziehen, wieso die GC-Besitzer nicht die gleiche Strategie fahren wie in den USA, wo sie einen «super Job» gemacht hätten. «Das Geld spielt bei ihnen keine Rolle. Aber warum bringen sie es nicht? Es ist unverständlich, dass die das, was sie in Amerika machen, hier nicht machen», sagt Vogel und spricht gar von einem Sparkurs: «Ich kenne einigermassen die Löhne der Leute in der GC-Führung, das sind die tiefsten Löhne in der Schweiz.»

Es bringe GC nichts, wenn die Investoren Jahr für Jahr die strukturellen Defizite korrigieren, kritisiert Vogel und sieht derzeit keine lange, gemeinsame Zukunft: «Die Amerikaner sind schon so, dass sie schnell mal den Bettel hinschmeissen. Für sie ist das ein Business.»

Ein Ausstieg des LAFC wäre aus Sicht von Vogel deshalb womöglich eine Chance. «Ich könnte mir vorstellen, dass es dann wieder Leute geben könnte, die die Möglichkeiten von GC ausschöpfen können», sagt Vogel, stellt aber klar: «Es müssen Schweizer sein.»

Die ganze Sendung im Video

