Alessandro Vogt spricht am Freitag in St. Gallen vor den Medien. Keystone

Alessandro Vogt spricht erstmals seit der Bekanntgabe seines Hoffenheim-Wechsels öffentlich. Er erklärt, warum er sich für den Klub entschieden hat, was gegen einen Verbleib in St.Gallen gesprochen hat und er spricht über seinen WM-Traum. Zudem erklärt Sportchef Stilz die tiefe Ausstiegsklausel.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alessandro Vogt spricht am Freitag erstmals seit der Bekanntgabe seines Wechsels in die Bundesliga öffentlich.

Er erklärt, warum er sich für Hoffenheim entschieden hat und was gegen einen Verbleib bei St. Gallen gesprochen hat.

Zudem spricht Sportchef Roger Stilz über die niedrige Ausstiegsklausel in Vogts Vertrag. Mehr anzeigen

Die Super League verliert ihr Sturm-Juwel. Alessandro Vogt wechselt im kommenden Sommer von St. Gallen zu Hoffenheim in die Bundesliga. «Die letzten Tage waren sehr viel auf einmal», sagt Vogt am Freitag im Rahmen einer Medienrunde in St. Gallen.

Hoffenheim beschäftigte sich schon sehr früh mit Vogt. «Den ersten Kontakt gab es im August mit meinem Berater. Ich habe dann im September davon erfahren», so der Stürmer.

Warum hat sich der 21-Jährige für den Klub aus dem Kraichgau entschieden? «Sie haben mir einen guten Plan vorgezeigt», erklärt er. «Sie planen langfristig mit mir und haben einen guten Weg für meine Entwicklung im Kopf. Ausserdem bin ich ein Familienmensch und der kurze Weg nach Hause hat auch dafür gesprochen.» Vogt hat beim Bundesligisten einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben.

Darum blieb er nicht beim FCSG

Trainer Enrico Maassen betonte immer wieder, dass ein Verbleib bei St. Gallen aus seiner Sicht besser für Vogts Entwicklung gewesen wäre. «Ich wusste, was ich hier habe», sagt der 14-fache Saisontorschütze selbst dazu. «Doch Fussball ist für mich eine Momentaufnahme und jetzt habe ich diese Chance bekommen und mich für diesen Schritt entschieden.»

blue Experte Blerim Dzemaili sagte zuletzt im Fussball-Talk Heimspiel, dass die Bundesliga aus seiner Sicht nicht die richtige Liga für Vogt sei. Dazu sagt der gebürtige Aargauer: «Die Liga hat mich schon als kleiner Junge inspiriert. Jeder hat seine eigene Meinung, für mich ist diese Liga jetzt aber der richtige Schritt.»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga» 06.03.2026

Die WM im Hinterkopf

Auch die Schweizer Nati wird bei Vogt früher oder später zum Thema werden. Träumt er etwa gar von der WM im Sommer? «Stand jetzt bin ich in der U21-Nati dabei. Aber natürlich habe ich die WM im Hinterkopf, es ist aber nicht das Wichtigste. Wenn es dazu kommen würde, wäre ich natürlich glücklich», so Vogt ganz bescheiden. Mit Nati-Trainer Murat Yakin habe es derweil aber noch keinen Kontakt gegeben.

Der Sohn einer italienischen Mutter besitzt auch den italienischen Pass. Die «Squadra Azzurra» sei aber keine Option. Ich habe mich für die Schweiz entschieden», so Vogt. Dennoch hat er eine spezielle Bindung zum Fussball unserer südlichen Nachbarn: Weil seine Mutter grosser Fan von Alessandro del Piero war, nannte sie ihren Sohn kurzerhand gleich.

Stilz würde die Zeit gerne zurückdrehen

2,5 Millionen Franken spült der Stürmer in die Kassen des FCSG. Weil sein Marktwert aktuell auf etwa sechs Millionen geschätzt wird, ein regelrechtes Schnäppchen für Hoffenheim. Grund dafür ist eine Ausstiegsklausel in Vogts Vertrag.

Dazu sagt Sportchef Roger Stilz am Freitag: «Im letzten Sommer hat sich dieser Vertrag für uns in Ordnung angefühlt. Natürlich erscheint diese Klausel jetzt in einem anderen Licht. Das können wir vielleicht auch für die Zukunft mitnehmen.» Stilz gibt aber zu, dass er schon gerne eine andere Klausel gesetzt hätte, «wenn er die Zeit zurückdrehen könnte».

Tatsächlich habe man auch versucht, den Vertrag anzupassen. «Wir haben relativ früh versucht, den Vertrag auszuweiten. Wir waren viele Monate im Gespräch und wir hätten uns einen Verbleib gewünscht. Aber es ist natürlich legitim, dass der Spieler sich dann anders entschieden hat.»

Vorerst ist Vogt aber noch hier. Und will sich gebührend verabschieden. Mein Fokus liegt auf St. Gallen und der Cupsieg ist das grosse Ziel.»