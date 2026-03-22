  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Emotionale Rückkehr nach Bern Von Ballmoos: «Ich brauche fünf Minuten für mich, um alles einzuordnen»

Andreas Lunghi

22.3.2026

Von Ballmoos über emotionale Rückkehr nach Bern: «Ich brauche kurz fünf Minuten für mich»

Von Ballmoos über emotionale Rückkehr nach Bern: «Ich brauche kurz fünf Minuten für mich»

22.03.2026

Nach seinem Abgang im September 2025 kehrte David von Ballmoos am Sonntagnachmittag im Trikot des FC Lugano ins Wankdorf zurück. Im Interview bei blue Sport spricht er über das für ihn emotionale Spiel.

Andreas Lunghi

22.03.2026, 20:44

22.03.2026, 21:01

263 Spiele bestritt David von Ballmoos für YBs erste Mannschaft. Sechs Meistertitel und zwei Cupsiege feierte der ehemalige YB-Junior in Bern. Im Sommer 2025 dann der Knall: Marvin Keller wird zur neuen Nummer 1 ernannt, von Ballmoos auf das Abstellgleis gestellt. Im September findet er Unterschlupf beim FC Lugano.

Sechs Monate später kehrt der 31-Jährige mit seinem neuen Verein ins Wankdorf zurück. «Es war bereits im Vorfeld eine spezielle Geschichte», sagt von Ballmoos mit zittriger Stimme im Interview bei blue Sport nach dem 1:1-Unentschieden. «Ich habe versucht, alles zur Seite zu schieben. Spätestens heute Morgen habe ich aber gemerkt, dass es für mich kein einfaches Spiel ist.»

Kein Sieger im Wankdorf. Grgic-Penalty sichert Lugano bei YB einen Punkt

Kein Sieger im WankdorfGrgic-Penalty sichert Lugano bei YB einen Punkt

Diese Emotionalität zeige für ihn, dass es bei YB eine schöne Zeit gewesen sei, die ihm etwas bedeutet habe. «Es wäre auch komisch, wenn es nichts mit mir machen würde», schmunzelt er. Als der Ball dann im Spiel war, wusste er, was er zu tun hatte.

Auf die Frage von blue Sport Reporter Stefan Eggli, ob nach dem Spiel noch Zeit bleibe, um mit den alten Teamkollegen zu quatschen, antwortet der 31-Jährige mit glasigen Augen: «Für das kann man sich Zeit nehmen. Ich brauche jetzt sicher fünf, zehn Minuten für mich, um das Ganze einzuordnen und runterzufahren.»

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Super League | 31. Runde | Saison 25/26

22.03.2026

Mehr Stimmen zum Spiel

Grgic: «Irgendwann wird es schiefgehen, heute ging es nochmals gut»

Grgic: «Irgendwann wird es schiefgehen, heute ging es nochmals gut»

22.03.2026

Keller: «Eher enttäuscht mit dem Punkt»

Keller: «Eher enttäuscht mit dem Punkt»

22.03.2026

Fassnacht: «Man ist im ganzen Verein positiver gestimmt»

Fassnacht: «Man ist im ganzen Verein positiver gestimmt»

22.03.2026

Meistgelesen

Diese 15 Abzüge darfst du nicht vergessen, um Steuern zu sparen
Schah-Sohn Pahlavi fordert von Trump Umdenken bei Hormus‑Ultimatum
SVP-Politikerin fordert: Schluss mit Daten für private «Parkbussen»-Firmen
Kuba bereitet sich auf US-Militäreinsatz vor
Diese 9 Fehler solltest du in Marokko unbedingt vermeiden

Mehr Super League

FCB-Stimmen. Lichtsteiner: «Müssten eigentlich früh in Rückstand geraten»

FCB-StimmenLichtsteiner: «Müssten eigentlich früh in Rückstand geraten»

Captain Dorn trifft doppelt. Luzern schlägt Tabellennachbar Lausanne deutlich

Captain Dorn trifft doppeltLuzern schlägt Tabellennachbar Lausanne deutlich

Schlusslicht lässt Punkte liegen. Salah und Traoré schiessen Basel in Winterthur zum Sieg

Schlusslicht lässt Punkte liegenSalah und Traoré schiessen Basel in Winterthur zum Sieg

Videos aus dem Ressort

Mehmedi: «Di Giusto könnte als Sanches-Ersatz ein Thema bei YB werden.

Mehmedi: «Di Giusto könnte als Sanches-Ersatz ein Thema bei YB werden.

22.03.2026

Lichtsteiner: «Sehr sehr schweres Spiel»

Lichtsteiner: «Sehr sehr schweres Spiel»

22.03.2026

Mehmedi: «Di Giusto hat viel mehr Argumente geliefert als Monteiro»

Mehmedi: «Di Giusto hat viel mehr Argumente geliefert als Monteiro»

22.03.2026

Mehmedi: «Di Giusto könnte als Sanches-Ersatz ein Thema bei YB werden.

Mehmedi: «Di Giusto könnte als Sanches-Ersatz ein Thema bei YB werden.

Lichtsteiner: «Sehr sehr schweres Spiel»

Lichtsteiner: «Sehr sehr schweres Spiel»

Mehmedi: «Di Giusto hat viel mehr Argumente geliefert als Monteiro»

Mehmedi: «Di Giusto hat viel mehr Argumente geliefert als Monteiro»

Mehr Videos