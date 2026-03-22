Von Ballmoos über emotionale Rückkehr nach Bern: «Ich brauche kurz fünf Minuten für mich» 22.03.2026

Nach seinem Abgang im September 2025 kehrte David von Ballmoos am Sonntagnachmittag im Trikot des FC Lugano ins Wankdorf zurück. Im Interview bei blue Sport spricht er über das für ihn emotionale Spiel.

263 Spiele bestritt David von Ballmoos für YBs erste Mannschaft. Sechs Meistertitel und zwei Cupsiege feierte der ehemalige YB-Junior in Bern. Im Sommer 2025 dann der Knall: Marvin Keller wird zur neuen Nummer 1 ernannt, von Ballmoos auf das Abstellgleis gestellt. Im September findet er Unterschlupf beim FC Lugano.

Sechs Monate später kehrt der 31-Jährige mit seinem neuen Verein ins Wankdorf zurück. «Es war bereits im Vorfeld eine spezielle Geschichte», sagt von Ballmoos mit zittriger Stimme im Interview bei blue Sport nach dem 1:1-Unentschieden. «Ich habe versucht, alles zur Seite zu schieben. Spätestens heute Morgen habe ich aber gemerkt, dass es für mich kein einfaches Spiel ist.»

Diese Emotionalität zeige für ihn, dass es bei YB eine schöne Zeit gewesen sei, die ihm etwas bedeutet habe. «Es wäre auch komisch, wenn es nichts mit mir machen würde», schmunzelt er. Als der Ball dann im Spiel war, wusste er, was er zu tun hatte.

Auf die Frage von blue Sport Reporter Stefan Eggli, ob nach dem Spiel noch Zeit bleibe, um mit den alten Teamkollegen zu quatschen, antwortet der 31-Jährige mit glasigen Augen: «Für das kann man sich Zeit nehmen. Ich brauche jetzt sicher fünf, zehn Minuten für mich, um das Ganze einzuordnen und runterzufahren.»

YB – Lugano 1:1 Super League | 31. Runde | Saison 25/26 22.03.2026

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