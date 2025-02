Ex-Schiri Klossner: «Definitiv darf man die Schiedsrichter kritisieren» 22.02.2025

Winterthur-Trainer Uli Forte und Lausanne-Coach Ludovic Magnin wurden jüngst für ihre Verbalattacken in Richtung der Unparteiischen gesperrt. Wie viel Kritik mag es dulden? Die Meinungen von Schiri-Experte Stephan Klossner und blue Sport Experte Alex Frei.

Forte wurde am vorletzten Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen Luzern nach zwei Verwarnungen des Feldes verwiesen. Der 50-Jährige witterte danach eine «Retourkutsche» für seine, wenige Tage zuvor geäusserte, Kritik an der Leistung der Schiedsrichter. Ohne Forte an der Seitenlinie gewann der arg abstiegsbedrohte FC Winterthur letzten Samstag 1:0. Am Sonntag sitzt er gegen Servette seine zweite Sperre ab.

Auch bei Lausanne sass am Samstag beim Heimspiel gegen GC (2:2) nicht der Cheftrainer auf der Bank. Ludovic Magnin fluchte beim Spiel gegen Basel in der Vorwoche wie ein Rohrspatz und sah deshalb seine vierte Gelbe Karte in der laufenden Saison, was gleichbedeutend mit einer Spielsperre ist.

Nach der Partie wollte er nicht weiter auf die Szene eingehen: «Wenn man als Trainer sagt, was man denkt, wird man gesperrt.» Die Botschaft ist unmissverständlich.

Darf man als Spieler und Trainer den Schiri kritisieren?

Es vergeht kaum ein Spieltag, an dem sich nicht mindestens zwei, drei Teams von den Unparteiischen benachteiligt fühlen. Teils mag die Kritik berechtigt sein, teils ist sie es eher weniger. Auf alle Fälle gibt es viel Diskussionsbedarf und so wird das Thema im blue Sport Studio aufgegriffen.

Alex Frei ist zu Gast und der war weder als Spieler noch als Trainer ein Kind von Traurigkeit. Frei ist einer, der auch gerne mal seine Meinung kundtut. Probleme habe es aber nur gegeben, wenn ihn ein Video entlarvt habe, scherzt Alex Frei im blue Sport Studio und spielt damit auf die unvergessene Spuckaffäre während der EM 2004 an, für die sich gar seine Familie beim Einkaufen habe rechtfertigen müssen, wie er jüngst im Talk bei Claudia Lässer verriet.

Als Trainer des FC Schaffhausen hat Frei auch mal die Garderobe der Schiedsrichter aufgesucht. Frei beschwichtigt: «Das Problem war immer, wenn ich so etwas gemacht habe, dann war es zehnmal grösser als wenn es ein anderer gemacht hat. Mit dem musste ich leben. Aber am Schluss wurde ich freigesprochen, weil ich einfach nichts gemacht habe, ganz einfach.»

Aber darf man Schiedsrichter überhaupt kritisieren? Die Frage geht an Stephan Klossner, der als Ex-Schiedsrichter immer wieder strittige Szenen für blue Sport einordnet. Er sagt: «Definitiv darf man die Schiedsrichter kritisieren.» Das könne ihnen auch helfen, sich zu verbessern. «Es ist allerdings selten sinnvoll, selten konstruktiv, wenn man eine Kritik in den Emotionen gerade auf dem Spielfeld oder in eine Fernsehkamera macht.»

Ganz nach dem Motto: Der Ton macht die Musik. Deshalb sei es etwa tatsächlich besser, wenn man ein paar Minuten nach dem Spiel, nicht mehr ganz so emotionsgeladen, in die Schiedsrichtergarderobe gehe «und dann die Kritik unter vier Augen äussert». Das sei «angebracht und sicher auch sinnvoll», so der blue Sport Schiri-Experte.

Alex Frei lobt Klossner daraufhin als einen Schiedsrichter der alten Schule. So habe er selbst das auch gekannt, dass man mit den Schiedsrichtern einen Dialog habe. Auch wenn der Dialog im Ausland auch schon mal etwas rauer sein konnte: «Im Deutschen gab es Schiedsrichter, die sagten mir: ‹Halt die Fresse und schiess deine Tore› – und dann bin ich wieder abgezottelt.» Frei sagt aber auch, dass er froh sei, nicht in der heutigen Zeit als Spieler auf dem Platz zu stehen, denn es gebe inzwischen schon einige Unparteiische, denen man gar nichts mehr sagen dürfe. Und das wäre dann nicht die Umgebung, in der sich ein Alex Frei wohlfühlen würde. Als blue Sport Experte hat er zum Glück keinen Maulkorb zu befürchten.