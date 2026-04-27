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Sechs Chancen und eine Finalissima Wann Thun jetzt Meister werden kann – und wie sie es noch verspielen könnten

Tobias Benz

27.4.2026

Für Mauro Lustrinelli und den FC Thun ist die erste Meisterschaft der Klubgeschichte zum Greifen nah.
Für Mauro Lustrinelli und den FC Thun ist die erste Meisterschaft der Klubgeschichte zum Greifen nah.
KEYSTONE

Die Thuner Meisterparty fällt am Wochenende gleich zweimal ins Wasser. Könnten die Berner Oberländer den Titel sogar noch verspielen? Der Blick auf ein äusserst unwahrscheinliches Szenario.

Tobias Benz

27.04.2026, 11:34

27.04.2026, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Thun verpasst die ersten beiden Gelegenheiten auf den Schweizer Meistertitel.
  • Mit elf Punkten Restvorsprung reichen den Berner Oberländern aber zwei Punkte aus den letzten vier Spielen zur ersten Meisterschaft der Klubgeschichte.
  • Einzig der FC St.Gallen hegt noch ein klein wenig Hoffnung. Die Ostschweizer bräuchten im Saisonendspurt aber ein spektakuläres Fussball-Wunder.
  • Sollte tatsächlich alles zugunsten der St.Galler laufen, könnte es am 17. Mai im Kybunpark zur grossen Finalissima kommen.
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Am Samstag crasht der FC Lugano die Thuner Meisterparty mit einem 1:0-Auswärtssieg in der Stockhorn Arena. Einen Tag später verhindert auch der FC St.Gallen die Freinacht im Berner Oberland – der 2:1-Siegtreffer gegen YB fällt erst in der 92. Minute.

Mit elf Punkten Restvorsprung bleibt Thun aber weiterhin sehr optimistisch. Direkt nach dem Abpfiff im Wankdorf herrschte im FCT-Lager zwar «grosse Ernüchterung», wie Thun-Präsident Andres Gerber gegenüber blue Sport verrät, die Ansage aber ist klar: «Wir müssen uns jetzt einfach etwas gedulden.»

Noch ist der letzte Funke Hoffnung in St.Gallen aber nicht gestorben. Rein rechnerisch könnten die Ostschweizer nach wie vor Meister werden. Ein denkbar unwahrscheinliches Szenario, sieben Spiele müssten zugunsten von Grün-Weiss ausgehen.

Thun ist nächste Woche Meister, wenn ...

... sie am kommenden Samstag drei Punkte einfahren. Mit einem Sieg in Basel (ab 20.30 Uhr live auf blue Sport) könnte sich der Aufsteiger ausgerechnet auswärts beim Titelverteidiger die Krone aufsetzen.

Gelingt das nicht, wird am Sonntag wieder die Sofa-Meisterschaft zum Thema. Gefeiert wird, wenn St.Gallen gegen Sion nicht gewinnt (ab 14.00 Uhr live auf blue Sport).

Thun ist am 10. Mai Meister, wenn ...

... St.Gallen das frühe Nachmittagsspiel (14.00 Uhr auf blue Sport) in Lugano nicht gewinnt. In diesem Fall käme es zu speziellen Feierlichkeiten, weil Thun kurz nach Abpfiff des St.Gallen-Spiels selbst in Sion im Einsatz steht.

Dort könnten sie dann entweder bereits feiern oder die Meisterschaft mit einem Sieg im Wallis höchstselbst eintüten. Bei Sion reicht den Thunern auch ein einzelner Punkt zum Titel, falls sie am Spieltag zuvor in Basel bereits einen Zähler mitnehmen.

Thun ist am 14. Mai Meister, wenn ...

... sie zuhause gegen YB gewinnen oder St.Gallen im Parallelspiel beim FC Basel nicht gewinnt. Im Kantons-Duell gegen die Young Boys reicht den Berner Oberländern ebenfalls wieder ein einzelner Punkt zur Meisterschaft, wenn in einem der beiden Spiele gegen Basel oder Sion bereits ein Punkt zu Buche ging.

Die Finalissima am 17. Mai

Das absolute Horror-Szenario aus Thuner Sicht. Am letzten Spieltag könnte sich das Blatt im St.Galler Kybunpark wenden. Sollten die Ostschweizer ihre drei Spiele gegen Sion, Lugano und Basel allesamt gewinnen und Thun bliebe tatsächlich bis zum letzten Spieltag bei 74 Punkten stehen, hätte Grün-Weiss die Möglichkeit, mit einem Heimsieg im Direktduell den 3. Meistertitel der Vereinsgeschichte klarzumachen.

Sollte Thun in den verbleibenden drei Spielen vor dieser möglichen Finalissima mit einem einzelnen Remis auf 75 Punkte stellen, könnte am Ende sogar das Torverhältnis über die Vergabe des Schweizer Meistertitels entscheiden. Auch hier liegen die Berner Oberländer aber aktuell klar vorne.

«Das glaube ich ja nicht!». So reagieren die Thun-Profis auf das späte St.Gallen-Tor gegen YB

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Thuns Meisterparty muss vertagt werden. blue Sport Reporter Marko Vucur meldet sich aus der Stockhorn Arena.

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