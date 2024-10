Fedayi San: «Zuerst kontrollierst du die Hauptentscheidung des Schiedsrichter, dann...» Schiedsrichter Fedayi San erklärt im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport, weshalb es so lange dauern kann, bis der VAR einen Entscheid fällt. 26.09.2024

Im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport erklären Schiri-Boss Dani Wermelinger und Schiedsrichter Fedayi San, weshalb es bei bestimmten Szenen so lange dauern kann, bis der VAR einen Entscheid fällt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer wieder sorgen VAR-Entscheide aufgrund ihrer langen Dauer bei Fussball-Fans für rote Köpfe.

Im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport erklären Schiri-Boss Dani Wermelinger und Schiedsrichter Fedayi San, weshalb es so wichtig ist, sich als VAR Zeit zu lassen. Mehr anzeigen

Ein Pfiff, ein Entscheid und nach kurzer Diskussion geht's weiter. So war das im Fussball immer. Bis zur Einführung des VAR – seither dauert es teilweise mehrere Minuten, bis ein Entscheid des Schiedsrichters im Video-Raum überprüft worden ist. Die Spieler kühlen in dieser Zeit ab, während bei den ahnungslosen Zuschauern der Frust wächst. Geht das nicht schneller?

«Wenn Fans warten müssen, bis eine Entscheidung auf dem Platz bestätigt wird, und es sich in die Länge zieht, ist das sicherlich ärgerlich für jeden», weiss auch der Schweizer Schiedsrichter Fedayi San.

Im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport gibt der 41-Jährige aber anhand eines Penalty-Beispiels zu bedenken: «Den Penalty hat man vermutlich nach 15 Sekunden abgeschlossen. Aber bei der Entstehung des Penaltys muss man sehr wahrscheinlich auch noch drei, vier unterschiedliche Situationen checken. Und sobald du mehrere Situationen checken musst bis zum Penalty, geht das unter Umständen schon zwei Minuten.»

Dann gibt der Unparteiische Einsicht in den detaillierten Ablauf bei einer solchen Situation: «Zuerst kontrolliert der VAR die Hauptentscheidung des Schiedsrichters», erklärt San – und weiter: «Dann muss er natürlich noch schauen, ob in der Entstehung etwas passiert ist. Ein mögliches Handspiel, ein Foul, ein Abseits. Das sind extrem viele Situationen, wo man schnell Zeit verliert.»

«Lieber langsam, dafür zur richtigen Entscheidung kommen»

Auch Schiri-Boss Dani Wermelinger weiss, dass knifflige Szenen viel Zeit in Anspruch nehmen können. Er priorisiert dabei aber ganz klar die Sorgfalt. «Was wir gelernt haben in der Schweiz: Lieber ein bisschen langsamer sein und dafür zur richtigen Entscheidung kommen, anstatt, dass du am Schluss ein Bild nicht gesehen hast.»

Wermelinger verrät, dass in der Vergangenheit genau aus diesem Grund bereits Fehler passiert sind.«Wir hatten Fälle, als wir einfach zu schnell waren. Wir wollten zu schnell abschliessen.» Deshalb gilt im Schweizer Fussball auch in Zukunft die Devise: Lieber langsam, dafür korrekt.

