Sportchef Milos Malenovic (links) und FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Bild: Keystone

Nach einer verkorksten Saison beantworten Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic die Fragen des eigenen Medienchefs, nicht aber jene der Medien. Kommunikationsspezialist Mark Balsiger ordnet ein.

Nick Läderach Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FCZ verpasst nach turbulenten Monaten die Saisonziele.

Kritische Medienfragen werden nicht beantwortet. Die Klub-Bosse sprechen stattdessen im vereinseigenen Podcast.

Kommunikations-Experte Mark Balsiger stellt klar: «Die Alternative mit dem Podcast ist keine, weil derjenige, der die Fragen formulierte, ja einer im Sold des FC Zürich ist.» Mehr anzeigen

Der FC Zürich hat sein selbst gestecktes Saisonziel, die Qualifikation für die Championship Group, klar verfehlt. Statt sich den kritischen Fragen der Medien zu stellen, haben Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Milos Malenovic ihre Sicht der Dinge in einem vereinseigenen Podcast geäussert. Kritische Nachfragen? Fehlanzeige.

Schirm-Eklat, Denoon-Verhaftung und Mendy-Verpflichtung. Nichts davon wird thematisiert. Ohnehin alles nur medial aufgebauscht und intern kein grosses Thema, heisst es beim FCZ. Und doch es gibt noch so viele weitere Fragen, die Fans und Medienschaffenden unter den Nägeln brennen.

Welche konkreten Massnahmen ergreift man, um das angekratzte Image des FC Zürich zu verbessern und den Verein wieder als Institution mit Stil und Klasse zu positionieren? Wer trägt die Hauptverantwortung für das sportliche Scheitern? Welche Lehren zieht man aus dem Scheitern? Wie beurteilt man die Transfers der letzten Wechselperioden? Was sagt Sportchef Malenovic zu den Vorwürfen, wonach er dem Trainer die Aufstellung diktiere?

Mark Balsiger Kommunikations-Experte

Auf Youtube wird der Podcast rege kommentiert. Mehrheitlich hagelt es Kritik. blue Sport hat bei Kommunikationsspezialist und Buchautor Mark Balsiger nachgefragt, wie er das Vorgehen des FCZ einordnet.

Ist diese Form der Kommunikation ein Zukunfts-Modell?

Es wird tatsächlich immer mehr praktiziert, ja. Was auch oft vorkommt: In schwierigen Phasen gehen gewisse Unternehmungen einfach auf Tauchstation. Die Medien, die immer weniger Ressourcen zur Verfügung haben, sind oft in einer schwachen Position.

Wie beurteilen Sie die Entscheidung des FC Zürich, auf kritische Medienfragen zu verzichten und stattdessen auf einen vereinseigenen Podcast zu setzen?

Die Vereinsspitze hatte offensichtlich «kä Luscht», sich den kritischen Fragen zu stellen. Damit verkennt sie die Aufgabe der Medien, die ja die Fragen stellvertretend für die breite Öffentlichkeit stellt. Die Alternative mit dem Podcast ist keine, weil derjenige, der die Fragen formulierte, ja einer im Sold des FC Zürich ist. Gerade in kritischen Phasen zeigt sich, wer wirklich überzeugend kommunizieren kann. Was Präsident Ancillo Canepa & Co. hier abliefern, ist letztlich feige.

Welche Wirkung hat dieses Vorgehen Ihrer Einschätzung nach auf die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Öffentlichkeit?

Auf seinem Instagram-Profil kassiert der FCZ für sein Vorgehen viele kritische Kommentare. Pikant und unprofessionell ist, dass er ursprünglich angekündigt hatte, Fragen der Fans zuzulassen. Entsprechend sind sie jetzt erst recht aufgebracht. Sportclubs täten gut daran, ihre Fans ernst zu nehmen. Sie sind es, die für Stimmung in den Stadien sorgen.

Welche Risiken birgt es für ein Unternehmen oder einen Verein, kritischen Fragen systematisch auszuweichen?

Egal ob Bundesrätin, CEO oder Präsident eines Fussballclubs – Spitzenfiguren wollen in der Öffentlichkeit immer gut ankommen. Der Druck, den sie sich selbst auferlegen, ist gross. Dafür tun sie und ihre Stäbe fast alles. Es herrscht eine Null-Fehler-Kultur. Vielen geht das Verständnis ab, dass man nicht nur bei Sonnenschein vor die Medien steht, sondern auch wenn es einmal heftig regnet.

Gibt es Kommunikationsstrategien, die dem FC Zürich geholfen hätten, mit der Situation professioneller umzugehen?

Natürlich. Zunächst hätte es das ehrliche Eingeständnis gebraucht, dass man in dieser Saison schlecht abgeschnitten hat. Selbstkritik kommt in der Bevölkerung nie schlecht an. Ungeschminkt sagen, was Sache ist, aber bald abdrehen und in die Zukunft schauen. Der FCZ hätte beispielsweise auch zwei Fans zu diesem Gespräch einladen können, die dann stellvertretend für alle ihre Fragen gestellt hätten. Fussball ist ein Geschäft des Geldes – und der Emotionen. Auch mit Zweiterem sollten die Clubs umgehen können.

Mehr zum FCZ