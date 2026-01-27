Lichtsteiner: «Das Risiko ist da, aber es ist eine Riesen-Chance für mich»

Stucki nimmt Beispiele an den Welttrainern Kompany und Pep Guardiola. «Viele erfahrene Trainer sind auch schon gescheitert. Wir hatten die Chance, jemanden, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, in die erste Mannschaft zu integrieren. Wir geben alles, dass das Projekt klappt», so Stucki.

Und weiter: «Stephan ist wissensbegierig. Das ist eine grosse Eigenschaft von einem grossen Spieler. Er ist detailbesessen. Das hat mich an Lucien Favre erinnert. Lieber etwas mehr zu machen, als etwas gut sein zu lassen. Er ist mit sich selber auch sehr professionell. Das Gesamtpacket ist sehr interessant für den FC Basel.»