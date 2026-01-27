Lichtsteiner: «Das Risiko ist da, aber es ist eine Riesen-Chance für mich»

Der FC Basel setzt auf einen neuen Impuls an der Seitenlinie und ersetzt Ludovic Magnin mit Stephan Lichtsteiner. An einer Medienkonferenz wird der neue FCB-Trainer am Dienstag vorgestellt. Jetzt live.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Was hat gegen Magnin gesprochen?
«Die Entwicklung der Spieler hat stagniert oder war gar negativ. Aber wir wollten Ludo supporten und die zehn Tage Pause nutzen», sagt Stucki. «Doch es hat unseren Ansprüchen nicht genügt. Die erste Halbzeit in Salzburg war noch einmal ein Rückschritt. Trotz des Sieges im Klassiker sind wir zum Schluss gekommen, dass wir neue Energie brauchen.»
-
Zeichnet sich für Stucki ein FCB-Abschied ab?
«Ich habe jeden Tag Energie. Und so lange mache ich meinen Job gerne. Ich plane nicht mittel- oder langfristig und beschäftige mich nicht mit Eventualitäten. Wir wollen unsere Ziele erreichen.»
-
Wie geht Stucki mit der Kritik um?
«Ich bin am Schluss das Gesicht. Es ist schön, wenn man Wertschätzung kriegt. Aber es ist mir klar, dass ich auch bei negativen Sachen das Gesicht bin. Das gehört zu meinem Job», sagt Stucki.
-
Steht ein Umzug nach Basel bevor?
«Meine Kinder gehen in Zürich in die Schule. Sie und meine Frau werden sicher in Zürich bleiben. Fix nach Basel ziehen werde ich deshalb nicht», sagt Lichtsteiner.
-
Was sind kurzfristig die wichtigsten Aufgaben?
«Die Mannschaft muss wissen, was sie in den nächsten drei Spielen erwartet und wie sie die Gegner in Schwierigkeiten bringen kann», sagt Lichtsteiner. «Ich versuche aber auch meinen Fussball dem Team nahe zu bringen.»
-
Wann wird Lichtsteiner die Trainer-Ausbildung abschliessen?
«Ich mache die Ausbildung in Italien und werde sie im Sommer abschliessen», sagt Lichtsteiner. Es sei alles organisiert und machbar, die Ausbildung trotz dem Wechsel zu Basel zu beenden.
-
Wie sehr freut sich Lichtsteiner auf die Zusammenarbeit mit Nati-Freund Shaqiri?
«Dass es noch passiert, hätte ich nicht gedacht. Aber dass er ein aussergewöhnlicher Fussballer ist und für mich als Trainer ein Spieler ist, der den Unterschied macht, das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Ich freue mich enorm auf die Zeit mit Shaqiri.»
-
Fehlt es Lichtsteiner nicht an Erfahrung?
Stucki nimmt Beispiele an den Welttrainern Kompany und Pep Guardiola. «Viele erfahrene Trainer sind auch schon gescheitert. Wir hatten die Chance, jemanden, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, in die erste Mannschaft zu integrieren. Wir geben alles, dass das Projekt klappt», so Stucki.
Und weiter: «Stephan ist wissensbegierig. Das ist eine grosse Eigenschaft von einem grossen Spieler. Er ist detailbesessen. Das hat mich an Lucien Favre erinnert. Lieber etwas mehr zu machen, als etwas gut sein zu lassen. Er ist mit sich selber auch sehr professionell. Das Gesamtpacket ist sehr interessant für den FC Basel.»
-
Weitere Veränderungen im Trainer-Staff?
«Wir sind mit dem Staff und der Arbeit sehr zufrieden. Aber es war klar, dass Steph eine Vertrauensperson mitnehmen darf. Das hat vielleicht Magnin ein bisschen gefehlt», erklärt Daniel Stucki. «Wir haben einen Mann mehr im Staff. Ansonsten bleibt er so, wie er ist.»
-
Wie hat Lichtsteiners Ex-Klub auf seinen Abgang reagiert?
«Sie haben es extrem spät erfahren. Aber es war für den FC Wettswil-Bonstetten immer klar, dass ich mich weiterentwickeln will. Sie haben mich sehr unterstützt», sagt Lichtsteiner.
-
Stucki: «Haben den Zeitpunkt bewusst gewählt»
«Wir müssen direkt performen, wir haben nicht lange Zeit. Wir haben den Zeitpunkt bewusst gewählt, weil es stehen drei, vier entscheidende Spiele an», sagt Stucki. Man wolle einen Trainer über mehrere Jahre haben. «Wir sind in der Sportkommission der Meinung, dass Stephan Lichtsteiner das Potenzial für etwas grösseres als der FC Basel. Deshalb sind wir überzeugt, dass das erfolgreich sein kann, auch wenn der aktuelle Druck und die aktuelle Situation eine Challenge ist.»
-
Lichtsteiner: «Die Herausforderung ist enorm»
«Die Herausforderung ist enorm. Vor allem mit den drei Big Games vor der Türe. Das gibt wenig Zeit zum Vorbereiten», sagt Lichtsteiner über seine neue Aufgabe. «Es ist eine Riesen-Chance für mich, auch wenn das Risiko da ist. Ich glaube, ich kann das packen und bin bereit.»
-
Die Medienkonferenz beginnt
Stephan Lichtsteiner und Daniel Stucki haben den Raum betreten. Es kann losgehen.
-
Das sagt Sportchef Daniel Stucki zum Trainerwechsel
-
Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Medienkonferenz des FC Basel. Nur einen Tag nach der Entlassung von Ludovic Magnin stellt der Klub mit Stephan Lichtsteiner seinen neuen Trainer vor. Hier bist du live mit dabei.
Die FCB-Trainer seit 2009
- Stephan Lichtsteiner (CH): Januar 2026 - ?
- Ludovic Magnin (CH): Juni 2025 - Januar 2026
- Fabio Celestini (CH/ITA): Oktober 2023 - Juni 2025
- Heiko Vogel (GER): September 2023 - Oktober 2023
- Timo Schultz (GER): Juni 2023 - September 2023
- Heiko Vogel (GER) (interimistisch): Februar 2023 - Juni 2023
- Alex Frei (CH): Juni 2022 - Februar 2023
- Guillermo Abascal (ESP) (interimistisch): Februar 2022 - Juni 2022
- Patrick Rahmen (CH): April 2021 - Februar 2022
- Ciriaco Sforza (CH): September 2020 - April 2021
- Marcel Koller (CH): August 2018 - August 2020
- Raphael Wicky (CH): Juli 2017 - Juli 2018
- Urs Fischer (CH): Juli 2015 - Juni 2017
- Paulo Sousa (CH): Juli 2014 - Juni 2015
- Murat Yakin (CH): Oktober 2012 - Juni 2014
- Heiko Vogel (GER): Oktober 2011 - Oktober 2012
- Thorsten Fink (GER): Juli 2009 - Oktober 2011