Shaqiri: «Ich freue mich immer, wenn der Nati-Trainer an mich denkt»

«Wenn wir alles zusammenrechnet an Transfers, die wir noch offen haben und so weiter, dann bewegen wir uns in astronomischen Summen für einen Schweizer Klub. Also kann man sagen, dass wir gesund sind», sagt Degen. Das bedeute aber nicht, dass man nun mehr ausgeben könne. Vielmehr will man beim FCB genau jetzt auf die Kostenbremse treten: «Jetzt müssen wir weiter demütig sein und in die Zukunft investieren.»

Weiter sagt Degen, dass man in diesem Sommer keine Spieler verkaufen müsse. «Wir sind jetzt schon in er Gewinnzone», so Degen. Dennoch könne es natürlich Abgänge geben: «Viele Klubs schlagen erst nach der Klub-WM zu. Man kann nie was ausschliessen. Wir müssen nicht verkaufen, aber irgendwann ist es so, dass das Angebot so gross ist, dass es für den Verein stimmt. Dann kommen Spieler, die gehen wollen. Und einen Spieler gegen den Willen zu halten, macht keinen Sinn. Das gibt es bei mir nie.»