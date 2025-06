Sportchef Alain Sutter: «Es war für alle klar – wenn ich komme, entscheide ich»

«Wir sind so verblieben, dass er mal nach Hause fährt und ich lasse ebenfalls alles setzen. Dann werden wir uns zusammensetzen», sagt Sutter. Oral sei, Stand jetzt, nicht mehr unter Vertrag. «Dann muss man sich Gedanken machen, wie es weitergeht. In diesem Prozess bin ich jetzt.» Der Vorteil diesbezüglich sei, dass er Oral in den letzten Wochen bereits kennenlernen durfte. «Er hat mit seinem Staff einen unglaublich guten Job gemacht. Ich habe ihn extrem schätzen gelernt. Wir haben schnell einen Draht zueinander gefunden. Wir haben ein Vertrauen aufgebaut, was normalerweise Jahre braucht.»

Deshalb könne es sein, dass Oral auch nächste Saison GC-Trainer ist. «Er hat bei mir nachhaltig einen sehr guten Eindruck hinterlassen», so Sutter.