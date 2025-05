Weiler: «Kutesa und Crivelli verlassen Servette – Häberli bleibt Trainer»

Vor der Partie gegen die Young Boys spricht Servette-Sportchef René Weiler Klartext und gibt bekannt, dass die Genfer mit Trainer Thomas Häberli in die neue Saison gehen werden.

Zudem verrät Weiler, welche Offensivkräfte den Klub definitiv verlassen werden und was ihn in der Kaderplanung derzeit am meisten beschäftigt.