Welche Regeln gelten bei Schienbeinschonern? Schiri-Experte klärt auf

Patrick Lämmle

31.8.2025

Im blue Sport Studio klärt Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner auf, wann ein Schienbeinschoner als Schienbeinschoner durchgeht. Pascal Schürpf packt dann gleich noch eine Anekdote aus.

In der 54. Minute wird Thuns Mattias Käit im Spiel gegen GC vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen. Nicht mit Rot. Nein, der Este wird lediglich aufgefordert, sich Schienbeinschoner anzuziehen. Das tut er dann auch. Der Schutzfaktor dürfte sich in Grenzen halten, denn viel decken seine Schoner nicht ab. Allerdings sieht man das ja immer wieder.

Bild: blue Sport

Im blue Sport Studio wird das Thema aufgegriffen. Wann ist ein Schienbeinschoner ein Schienbeinschoner? Schiri-Experte Pascal Erlachner erläutert die eher schwammige Regel. Er mahnt aber zur Vorsicht, denn er selbst hat sich aufgrund der falschen Schoner-Wahl einst das Schienbein gebrochen. Und Pascal Schürpf erinnert sich an seinen Ex-Mitspieler Christian Gentner, der das mit den Schonern nicht sonderlich ernst nahm.

Die Schoner-Diskussion gibts im Video am Anfang des Artikels.

