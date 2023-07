Lausanne-Coach Ludovic Magnin und YB-Coach Raphael Wicky begrüssen sich vor dem ersten Spiel der Saison herzlich. Keystone

Heute geht das letzte Spiel der 1. Runde der Super-League-Saison 2023/24 über die Bühne. Vor dem Anpfiff der Partie zwischen Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy und Lugano präsentieren wir bereits einige Gewinner.

Wir wollten von euch wissen, wer in der Super League den Titel holt, wer direkt absteigt, welches Team das schönste Heimshirt hat und welcher Trainer als Erster entlassen wird.

Am Ende des Artikels siehst du die Highlights der fünf bisherigen Spiele der 1. Runde.

Den Abschluss der 1. Runde machen heute Abend Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy und Lugano.

🏆 Umfrage-Auswertung: YB wird Meister

Gut zwei Drittel sind der Meinung, dass YB den Meistertitel verteidigt. Nur gerade sieben Prozent glauben, dass der FC Basel am Ende in der Tabelle zuoberst steht. Immerhin ein Viertel der über 4500 Umfrage-Teilnehmer*innen sieht weder YB noch Basel in der Favoritenrolle.

⬇ Umfrage-Auswertung: Stade-Lausanne-Ouchy steigt ab

Im Kampf gegen den direkten Abstieg sehen die blueNews-Leser*innen zwei Aufsteiger in Gefahr. Demnach steigt Stade-Lausanne-Ouchy ab, während Yverdon in die Barrage müsste. Den dritten Aufsteiger, Lausanne-Sport, sieht unser fachkundiges Publikum nicht in Gefahr.

💛 Umfrage-Auswertung: YB hat das schönste Shirt 🖤

Das YB-Shirt gefällt, für 28 Prozent der Umfrage-Teilnehmer*innen ist es die Nummer 1. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen St.Gallen (17 Prozent) und Basel (16 Prozent). Keine faire Chance hatte Stade-Lausanne-Ouchy, was daran liegt, dass noch keine Bilder auffindbar waren. Spätestens am Mittwochabend wird man wissen, ob der Aufsteiger im Heim-Shirt eine gute Falle macht. Die werden ja kaum oben ohne spielen …

😭 Umfrage-Auswertung: Magnin fliegt als Erster

In der Super League werden seit Jahren mehrere Trainer pro Saison entlassen, es käme also einer faustdicken Überraschung gleich, sollte es in dieser Spielzeit anders kommen. Deshalb sei die Frage erlaubt: Wer fliegt zuerst? 21 Prozent der 6192 Teilnehmer*innen glauben, dass es Ludovic Magnin von Lausanne-Sport erwischt. Timo Schultz vom FC Basel erhält 16 Prozent der Stimmen. Wir stellen die beiden deshalb per sofort unter Artenschutz.

Highlights aus der Super League

St.Gallen – Basel 2:1 Credit Suisse Super League, 1. Runde, Saison 23/24 22.07.2023

YB – Lausanne-Sport 2:1 Credit Suisse Super League, 1. Runde, Saison 23/24 23.07.2023

GC – Servette 1:3 Credit Suisse Super League, 1. Runde, Saison 23/24 22.07.2023

Winterthur – Luzern 0:0 Credit Suisse Super League, 1. Runde, Saison 23/24 22.07.2023