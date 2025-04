Vogel: «Wenn sowas herauskommt, machst du alles falsch»

FCB-Gespräche mit Zeidler? Vogel: «Hätte niemals rauskommen dürfen» Der FC Basel fegt die Gegner in der Super League reihenweise vom Feld und ist auf Meisterkurs. Dennoch kommen Gerüchte um eine mögliche Trennung von Trainer Fabio Celestini auf. Das löst im Fussball-Talk Heimspiel Unverständnis aus. 22.04.2025

Der FC Basel fegt die Gegner in der Super League reihenweise vom Feld und ist auf Meisterkurs. Dennoch kommen Gerüchte um eine mögliche Trennung von Trainer Fabio Celestini auf. Das löst im Fussball-Talk Heimspiel Unverständnis aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel ist in Topform, reiht derzeit Sieg an Sieg und grüsst von der Tabellenspitze der Super League. Dennoch machen in jüngster Vergangenheit Gerüchte die Runde, wonach der Trainerstuhl von Fabio Celestini wackelt.

Dass die Gespräche mit möglichen anderen Trainerkandidaten ans Licht der Öffentlichkeit kommen, löst im Fussball-Talk Heimspiel Unverständnis aus.

«Wenn du mit Zeidler sprichst und das kommt raus, dann machst du alles falsch», unterstreicht Erich Vogel. Mehr anzeigen

«Celestini als Basel-Trainer vor dem Aus», titelt der «Blick» Anfang April und berichtet, dass ein möglicher Nachfolger mit Ex-St.Gallen-Coach Peter Zeidler schon bereitstehe. Bei den Verantwortlichen des Tabellenführers soll ein Celestini-Aus zur Debatte stehen, obwohl man bei Amtsantritt des 49-Jährigen vor eineinhalb Jahren noch am anderen Ende der Tabelle lag.

«Man darf nicht vergessen, wo er diesen Klub übernommen hat und wo sie jetzt stehen. Das ist sehr beeindruckend», sagt Daniel Gygax im Fussball-Talk Heimspiel und lobt insbesondere den Umgang mit Superstar Shaqiri: «Man muss Celestini einen grossen Kranz winden. Er hat es verstanden, eine so starke Figur im Schweizer Fussball zu führen.»

«Diese Schlagzeilen sind Gift für Celestini»

Wieso wird die Personalie Celestini dann überhaupt zum Thema? «Was man ihm vorwirft: Basel hat mit Abstand die beste Nachwuchsabteilung. Und keiner dieser Jungen kommt in die 1. Mannschaft», glaubt Erich Vogel, verteidigt Celestini aber umgehend: «Das ist normal. Ein Junger pro Jahr bringst du in die Mannschaft, aber wenn du drei Junge reinbringen willst, dann gewinnst du die Matches nicht mehr.»

Der grosse Fehler ist aus Sicht von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni nicht, dass Gespräche mit anderen Kandidaten geführt wurden, sondern dass dies an die Öffentlichkeit gelangte. «Diese Schlagzeilen sind Gift für Celestini, der einen wahnsinnigen Job macht, und für den Klub. Das ist nicht verständlich, dass das rauskommt», sagt Böni.

Zieht es Celestini nach Spanien?

Vogel kann dies ebenfalls nicht begreifen und sagt: «Diese Gespräche hätten niemals rauskommen dürfen. Wenn du mit Zeidler sprichst und das kommt raus, dann machst du alles falsch.»

Ob die Zusammenarbeit im Sommer weitergeht, hange ohnehin nicht nur vom FCB ab. «Celestini wird einmal nach Spanien wollen – und wenn er ein Angebot hat, geht er. Da bin ich sicher», zeigt sich Vogel überzeugt und fügt an: «Er hat nicht in der Schweiz grosse Karriere gemacht, sondern in Spanien. Er will wieder dorthin zurück. Und wenn du diese Chance kriegst, und die bekommst du nicht dreimal, dann muss er diese packen.»

Erich Vogel: «Degen ist ein Chaot, der das Chaos aber beherrscht» 22.04.2025

Die ganze Sendung im Video

Heimspiel: Euphorie in Basel | Drama beim FCZ – Die Meisterschaft auf der Zielgeraden Shaqiri ballert den FCB in Richtung Titel, der FCZ erhält die Quittung für die Unruhe im Club, St.Gallen verpasst alle Saisonziele, und GC steht erneut am Abgrund: Saison-Zwischenbilanz mit Erich Vogel, Daniel Gygax, Andreas Böni und Stefan Eggli. 22.04.2025

Heimspiel als Podcast