FCB-Präsident David Degen und Sportchef Daniel Stucki geben an einer Pressekonferenz Auskunft über die nahe und ferne Zukunft des FC Basel, Trainer Fabio Celestini sowie Identifikationsfigur Taulant Xhaka.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einer Pressekonferenz gaben FCB-Präsident David Degen und Sportchef Daniel Stucki Auskunft über die abgelaufene Saison und blicken bereits in die Zukunft.

Zu Reden gab nicht nur der Meistertitel, sondern auch Trainer Fabio Celestini, der abtretende Taulant Xhaka und die finanzielle Situation im Verein. Mehr anzeigen

David Degen und Daniel Stucki über …

… das Verhältnis zueinander

David Degen: Wir vertrauen uns gegenseitig. Wir diskutieren sehr hart, das Wohl des FCB steht zuoberst. Es geht am Ende nicht um Menschen, sondern um die Zukunft des FC Basel. Ich will die besten Leute beim FCB, darum bin ich froh, dass er hier ist. Dani bringt die Tugenden wie Fleiss und Disziplin mit, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Deshalb gibt es von mir nicht viel zu machen. Ich kann den Rücken umdrehen und es funktioniert. Dani behandelt alle Leute gleich. Da könnten sich viele eine Scheibe von ihm abschneiden. Für alle gelten die gleichen Regeln, vor allem aus disziplinarischer Sicht.

Daniel Stucki: Wir haben einen guten Austausch. Er ist impulsiv, aber ich habe auch eine starke Persönlichkeit. Wir diskutieren manchmal sehr hart, so challengen wir uns und pushen uns dazu, richtige Entscheidungen zu treffen. Operativ macht Dave praktisch nichts. Aber er ist natürlich sehr beschlagen mit Transfers und Verträgen. Wir nehmen unsere Stärken raus im Team. Aber Dave ist sehr zurückhaltend, aber natürlich über alles informiert.

… die Meister- und Cup-Prämie von Xherdan Shaqiri

David Degen: Die Prämie hat er sich verdient. Es spielt keine Rolle, ob billig oder teuer.

… Trainer Fabio Celestini

Daniel Stucki: Dass Fabio mit seinem beachtlichen Palmares attraktiv ist fürs Ausland, wissen wir. Da sind wir nicht blauäugig. Wir sind täglich im Austausch, aber der Fokus liegt jetzt auf dem Cupfinal. Zu Gerüchten (zu Getafe, die Red.) wissen wir nicht mehr, als in den Medien steht. Nach dem Cupfinale werden wir wissen, wohin es geht. Stand jetzt hat er noch einen Vertrag für ein Jahr, wir wollen, dass er bleibt. Wir gehen also davon aus, dass Fabio nächste Saison unser Trainer ist.

David Degen: Celestini übernahm als Letzter und bringt uns den Titel, das können sich nicht viele Trainer auf die Visitenkarte schreiben. Das weckt logischerweise Begehrlichkeiten. So schlecht kann er nicht sein, das können nicht viele Trainer.

… das Feiern des Erfolges

David Degen: Ich feiere sicher nicht so, wie es viele denken. Ich freue mich vor allem innerlich. Sicher nicht in einer Umgebung, wo mich Leute sehen, wie ich feiere. So bin ich als Mensch. Es ist der innerliche Antrieb, den ich habe.

Auf die Frage, ob er sich speziell über eine Gratulation gefreut habe: Nein. Wenn du erfolgreich bist, kommen alle aus ihren Löchern gekrochen. Ich kann es gut einschätzen, wenn ich oben bin und wenn ich unten bin. Ich weiss, wer zu mir steht und wer nicht.

… die Kaderplanung für die kommende Saison

Daniel Stucki: Wir haben die Kaderplanung schon lange gemacht, wir sind schon recht weit. Aber es ist der falsche Zeitpunkt, das jetzt zu announcen. Wir haben hohe Ziele, in der Innenverteidigung müssen wir uns sicher verstärken. Wir brauchen sicher mehr Breite für die Dreifachbelastung. 23 Mann werden nicht reichen.

… ein mögliches Shaqiri-Comeback in der Schweizer Nati

Daniel Stucki: Das sind natürlich berechtigte Voten. Fakt ist, er fühlt sich im Moment ultrawohl. Er hat durch die Nati-Fenster auch Regenerations-Zeiten, die er davor nicht hatte. Ich denke deshalb nicht, dass er kurzfristig ein Comeback geben wird. Aber alles, was er entscheidet, ist für uns ok.

… mögliche weitere Basel-Ikonen, die zurückkehren wie Granit Xhaka oder Yann Sommer

Daniel Stucki: Wir sind sehr dankbar, dass Shaq zurückgekommen ist. Wir haben aber deswegen keine Strategieänderung machen wollen. Natürlich gibt es viele Namen, die interessant wären, aber das sind Sphären, die weit weg von realistisch sind. Wir sind nicht akribisch auf der Suche, um einen Rückkehrer zu finden. Wenn es mal für beide Parteien passt, sind wir sicher nicht abgeneigt.

… die Verdienste und Aussetzer von Taulant Xhaka

Daniel Stucki: Für mich ist klar, er ist eine absolute Identifikationsfigur. Das ist in der heutigen Zeit einmalig, er hat eine rot-blaue DNA. Seinen Abschied am nächsten Samstag hat er verdient. Er hat aber auch eine andere Seite, die den FCB nicht so gut macht. Davon haben wir uns auch distanziert, das widerspricht den Werten des FCB, die er sonst ja zu 100 Prozent in sich trägt. Ihm sind diese Fehler passiert, aber das wurde besprochen.

David Degen: Er hat unheimliche Verdienste, hat Schweiss und Blut hergegeben. Chapeau für seine Karriere. Was vorletzten Sonntag geschah, da distanzieren wir uns ganz weit. Ich habe mich auch bei Ancillo Canepa entschuldigt. Auch wenn wir Vereine uns auf dem Platz konkurrieren, neben dem Feld sind wir alle ein Team, das ist mir extrem wichtig.

… finanzielle Situation beim FC Basel

David Degen: Die finanzielle Sicherheit ist das oberste Gebot. Dem müssen wir Sorge tragen. Das darf nicht von Einnahmen aus Champions oder Europa League abhängig sein. Das war genau, was in der Vergangenheit passierte. Hoffnung kostet sehr viel Geld. Darum leben wir in der Realität. Dann kann man sich gewisse Spieler halt nicht leisten, es ist wichtig, das einzusehen. Ich würde uns finanziell jetzt als gesund bezeichnen, wir wollten restrukturieren und sanieren, das haben wir geschafft. Wir müssen aber weiterhin demütig sein. Das heisst, lieber mal in die Substanz investieren, damit der Klub auf allen Ebenen Topniveau hat.

… die aktuelle Gewinnzone

David Degen: Wir sind jetzt schon in der Gewinnzone. Ich kann rechnen, was schon reingekommen ist, was ihr nicht wisst. Wir wissen, dass wir fix in der Europa League sind. Ich kann mir das zusammenrechnen und weiss, wo wir landen. Was wir einnehmen, können wir ausgeben und keinen Cent mehr. Lieber mal etwas auf das Festgeldkonto anlegen, dann bin ich stolz. Es kommen immer mal wieder schlechtere Zeiten.

… der Verkauf von Spielern

David Degen: Wir müssen keine Spieler verkaufen. Das ist das alles entscheidende. Ich kenne den Fussballmarkt wie kein Zweiter. Ich weiss, was passieren kann und was nicht passieren kann. Es geht nicht darum, verkaufen zu wollen. Aber irgendwann ist das Angebot so hoch, der Druck wird so gross. Du kannst dann nicht nein sagen. Ein unzufriedener Spieler gegen seinen Willen zu halten, das entspricht einfach nicht meinen Werten. Aber klar, wenn er wegwill, müssen ökonomische Grundsätze da sein.

… der neue Hauptsponsor Bitpanda

David Degen: Das ist eine hochseriöse Firma, die machen einen Topjob. Die sind schon bei Bayern, Arsenal, PSG und Milan drin und jetzt bei uns. Wir reihen uns hier bei Topklubs ein. Wir können stolz sein, überhaupt so einen Partner gewonnen zu haben. Es ist so schwierig, einen Hauptsponsor zu finden. Natürlich kann man nostalgisch sein wegen Novartis, aber ich habe den Entscheid nicht getroffen, dass die Novartis als Hauptsponsor geht.

Die letzten zwei Spiele des FC Basel in dieser Saison

24. Mai um 18 Uhr: Das Meisterschaftsfinale mit Pokalübergabe

1. Juni um 14 Uhr: Der Cupfinal gegen Biel am Sonntag, 1. Juni.

