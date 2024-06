«Shaqiri zurück zum FCB? Eine interessante Option» Xherdan Shaqiri dürfte Chicago Fire spätestens Ende Jahr verlassen. Gemäss Informationen von blue Sport wäre der FC Basel offen für eine Rückkehr des ehemaligen Shootingstars. Die Einschätzung von Andreas Böni, Chefredaktor von blue Sport. 17.06.2024

Wo liegt die Zukunft von Xherdan Shaqiri? Seine Zeit bei Chicago Fire neigt sich dem Ende zu. Gemäss Informationen von blue Sport wäre der FC Basel offen für eine Rückholaktion des früheren Shootingstars. Das sagen die blue Sport Experten zu einer möglichen FCB-Rückkehr des 32-Jährigen.

Andreas Böni und Michael Wegmann Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri liess zuletzt durchblicken, dass er seine Zukunft nicht bei Chicago Fire sieht und sich eine Rückkehr nach Europa wünscht.

Ist gar eine Rückkehr zum FC Basel realistisch? Nach Informationen von blue Sport kann sich der FCB einen Transfer von Shaqiri gut vorstellen.

Shaq zurück beim FCB? «Das wäre geil für alle», sagt blue Sport Experte Stéphane Henchoz. Pascal Zuberbühler dagegen sieht die Zukunft des Nati-Spielers «eher noch in Saudi-Arabien».

Auch Rolf Fringer und Georges Bregy geben ihre Einschätzung zu einer möglichen Shaqiri-Rückkehr in Basel ab. Die Experten sind sich in einem Punkt einig: Die Erwartungshaltung wäre riesig. Mehr anzeigen

Ex-Nati-Trainer Rolf Fringer:

«Als ich Shaqiris Aussagen gelesen habe, was Chicago-Sportchef Georg Heitz alles falsch gemacht hat, wusste ich, dass er wohl nicht mehr allzu lange in Amerika ist. Er hätte dabei aber auch sagen können, dass er mehr für den Erfolg hätte tun können.

Nun zum FC Basel: Ich traue ihm zu, dass er beim FCB ein, zwei Jahre eine wichtige Rolle spielt, wenn der Trainer total auf ihn setzt. Das ist das Wichtigste. Es liegt aber auf der Hand, dass er etwa noch zehn Prozent so viel wie in Amerika verdienen würde. Er müsste sich damit abfinden und schätzen, was er in seiner Karriere bis jetzt eingenommen hat.

Darum: Wenn's um Geld geht, wechselt er nach Saudi-Arabien. Wenn es ums Herz geht, dann nach Basel.»

Xherdan Shaqiri lancierte seine grosse Karriere einst beim FC Basel. Keystone

Stéphane Henchoz:

«Shaq zu Basel, das wäre geil für alle. Für Basel, Fans und für die ganze Super League. Auch auswärts kämen die Fans, um Shaq zu sehen. Für ihn mit 32 gibt es zwei Möglichkeiten: Saudi-Arabien oder die Schweiz – sonst wird alles schwer.

Ich glaube, er kann drei, vier Jahre noch gut spielen, wenn er im Kopf bereit ist. Das wäre das wichtigste, auch in der Super League. Die Liga ist technisch mittelmässig, aber physisch sehr gut. Es ist nicht leicht, er müsste sich top vorbereiten. Und er würde zehnmal weniger verdienen als zuletzt.

Für die Nati hätte er bessere Chancen, wenn er beim FCB spielt, weil Murat Yakin ihn jeden Samstag spielen sähe. Geht er nach Saudi-Arabien, ist es mit der Nati vorbei.»

Ex-FCB-Goalie Pascal Zuberbühler:

«Shaq zum FC Basel? Ich weiss nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ich könnte mir Shaq schon eher noch in der Saudi-Liga vorstellen oder dass er noch weiter in der MLS seine Karriere fortsetzen wird.

Aber klar, wenn er seine Karriere beim FCB weiterziehen würde, wäre es natürlich eine schöne Geschichte nach so einer Karriere. Doch wäre dann halt die Erwartungshaltung enorm gross. Das darf man sicher nicht unterschätzen. Denn die nächste Saison ist sehr, sehr wichtig für den FCB und wie sie sich zeigen.»

Ex-Nati-Spieler Georges Bregy:

«Im Prinzip wäre es genau das Muster von Christian Constantin, dass er alternde Stars für viel Geld versucht ins Wallis zu holen. Ich kann mir vorstellen, dass CC sich bemüht. Dass Shaq sich aber ins Wallis verirrt, kann ich mir schwer vorstellen.

Wenn er zurück in die Schweiz kommt, dann zu Basel. Aber es wäre für ihn eine grosse Herausforderung und viel Druck, man würde erwarten, dass er in jedem Spiel den Stempel aufdrückt. Für die Liga wäre es super, es würde den ganzen Schweizer Fussball aufwerten.»