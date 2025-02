Magnin: «Wenn man als Trainer sagt, was man denkt, wird man gesperrt» 16.02.2025

Lausanne-Trainer Ludovic Magnin legt sich während der Partie gegen den FC Basel mehrfach mit den Schiedsrichtern an. Im Interview mit blue Sport erklärt er, warum ihm schon nach drei Minuten der Kragen platzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lausanne-Trainer Ludovic Magnin legt sich während der Partie mehrfach mit dem Schiedsrichter-Gespann an und sieht vor dem ersten Gegentor einen Fehlentscheid.

Nach dem Spiel will er sich erst nicht zur Szene äussern, sagt dann aber: «Wenn ein Ellbogen ins Gesicht geht, gibt es keinen Vorteil.»

Mit dem 1:1-Schlussresultat und dem Punktgewinn beim FCB ist Magnin schlussendlich trotzdem zufrieden. Mehr anzeigen

Lausanne legt im Auswärtsspiel im St. Jakob-Park einen schlechten Start hin und fängt sich bereits in der 4. Minute das erste Gegentor ein. Ludovic Magnin sieht in der Entstehung des Treffers aber ein Foul an Custodio – und eröffnet deshalb seine mehrteilige Diskussionsrunde mit den Schiedsrichtern.

Nach einer Viertelstunde sieht Magnin nach einer Schimpftirade die Gelbe Karte und hält sich fortan etwas zurück. Im nächsten Spiel gegen GC wird der 45-Jährige aber gesperrt sein.

«Wenn ein Ellbogen ins Gesicht geht, gibt es keinen Vorteil»

Nach dem Schlusspfiff spricht blue Sport Moderator Gianni Wyler den Lausanner Coach auf seine Diskussionen an und will wissen, was Magnin am ersten Gegentreffer auszusetzen hat. «Ich glaube, es ist ein klares Statement des Schweizer Fussballs gewesen: Wenn man als Trainer sagt, was man denkt, wird man gesperrt. Von dem her – ihr habt genug Experten um den Tisch, um die Szene zu beurteilen. Ich habe eine klare Meinung», sagt Magnin, der so womöglich auf die Sperre gegen Winterthur-Trainer Uli Forte anspielt.

Von Bruno Grossen bekommt Magnin nur teilweise recht. Der Schiedsrichter-Experte sieht das Foul an Custodio. «Aber Lausanne kommt danach in Ballbesitz. Man könnte sogar sagen, dass der Schiri Vorteil laufen liess», sagt Grossen im blue Sport Studio.

Magnin äussert sich dank Wylers Nachhaken dann doch noch zur Szene. «Wenn ein Ellbogen ins Gesicht geht, gibt es keinen Vorteil. Es gibt ein Pfiff und eine Gelbe Karte», sagt Magnin und fügt an: «Wir diskutieren nicht über die Tore, die nicht gegeben wurden. Klare Sache – sie haben danach einen guten Job gemacht. Aber diese Szene gibt viel Frustration nach drei Minuten.» Bei einem Schlag ins Gesicht müsse die Partie sofort unterbrochen werden. «Zumindest habe ich diese Regel gelernt», sagt Magnin.

Zufrieden mit dem Punkt

Mit dem Auftritt seines Teams ist Magnin zufrieden. «Wir spielen gerne gegen Teams, die mitspielen und Räume zulassen für unser schnelles Spiel. Ich glaube, für den Zuschauer war es ein sehr gutes und unterhaltsames Spiel mit sehr viele gefährlichen Szenen auf beiden Seiten», sagt Magnin. «Das will man im Schweizer Fussball gerne sehen.»

Auch mit dem Resultat kann der 45-Jährige schlussendlich leben. «Am Ende ist es in Ordnung für uns. Ein Punkt auswärts in Basel, das momentan Leader ist, muss man schon wissen, wo man herkommt.»

