So tickt Trainer Lichtsteiner «Wenn wir zu Null gespielt haben, hat er uns eine Harasse Bier gesponsert»

Patrick Lämmle

29.1.2026

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Nach anderthalb Jahren in der 1. Liga zieht Stephan Lichtsteiner weiter zum FC Basel. FC-Wettswil-Bonstetten-Spieler Yannick Waser spricht über einen leidenschaftlichen Trainer mit klaren Ideen und menschlicher Stärke.

29.01.2026

Wie tickt Stephan Lichtsteiner als Trainer? Ist der neue FCB-Coach genau so verbissen wie einst als Spieler? Yannick Waser vom FC Wettswil-Bonstetten beantwortet im Gespräch mit blue News die heissesten Fragen.

,

Patrick Lämmle, Manuel Rupp

29.01.2026, 17:10

29.01.2026, 17:23

Seit 2024 stand Stephan Lichtsteiner beim FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga an der Seitenlinie. Der 42-Jährige trug in exakt 50 Partien die Verantwortung und erreichte einen Schnitt von 1,74 Punkten. Und nun hat der ehemalige Nati-Captain beim grossen FC Basel unterschrieben.

«Im ersten Augenblick waren wir geschockt», gibt Yannick Waser, Spieler des FC Wettswil-Bonstetten, zu. «Es kam etwas unerwartet. Wir hatten schon gehofft, dass wir die Rückrunde zusammen fertig machen können.» Aber natürlich sei es klar, dass Lichtsteiner diese Chance wahrnehmen müsse. 

Und wie tickt Lichtsteiner als Trainer? «Er ist sehr leidenschaftlich», sagt Waser begleitet von einem Lachen. «Mit jeder Haarspitze lebt er den Fussball auch neben dem Platz. Das merkst du richtig.» Diese Leidenschaft gebe er auch den Spielern mit. Er habe extrem viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren und dies obwohl er jetzt selbst auch schon 32 Jahre alt sei. «Es war für uns sehr interessant, aber auch sehr fordernd.»

Lichtsteiner habe ganz klare Vorstellungen davon, was für einen Fussball sein Team spielen soll. «Und das boxt er auch durch.» Das Bild, das Waser zeichnet, erinnert stark an den Fussballer Lichtsteiner. «Er war auch im Training voll angefressen. Und wenn er dann noch mittrainiert hat (lacht), dann war es dann Vollgas.»

«Das Menschliche ist eine grosse Stärke von ihm»

Aber Lichtsteiner ist viel mehr als nur ein harter Hund, der die pure Leidenschaft vorlebt – und auch einfordert. «Das Menschliche ist eine grosse Stärke von ihm. Wie er mit uns gesprochen hat, wie er uns abgeholt hat, was er alles mit uns gemacht hat, das hat mich sehr beeindruckt», sagt Walser.

Und durften die Spieler auch mal ein Bierchen trinken nach dem Training oder war das ein No-Go? «Ich muss sagen, das ist auch etwas, was uns beeindruckt hat. Er ist bei solchen Sachen mitgekommen. Und wir hatten auch die Regel, dass er uns eine Harasse Bier sponsert nach dem Spiel, wenn wir zu Null spielen. Auch bei Teamausflügen war er immer dabei, hat mitgemacht. Er hatte auch Freude bei so Sachen.»

Für alle die sich fragen, wie oft Lichtsteiner zur Kasse gebeten wurde: Wettswil-Bonstetten hat in der Vorrunde in 4 von 15 Spielen keinen Gegentreffer kassiert. Hinzu kommen 14 Zu-Null-Spiele aus der Vorsaison.

Dass der FC Basel für Lichtsteiner eine Nummer zu gross ist, glaubt Waser nicht. «Sein Wille und Ehrgeiz wird ihm zugutekommen. Das wird ihm sehr helfen und ihn weiterbringen.» Was das Taktische angehe, da mache ihm ohnehin niemand etwas vor.

Verabschieden konnte sich Lichtsteiner noch nicht persönlich, denn beim FC Basel ist er bereits voll gefordert. Die erste Prüfung steht schon am Donnerstagabend (21 Uhr/blue Sport) in der Europa League gegen Viktoria Pilsen an. «Aber er hat sich im Gruppenchat gemeldet. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass er vorbeikommt, sobald er Zeit hat und mit uns noch ein Bierli trinkt.»

FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň
FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň

Do 29.01. 20:10 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Viktoria Plzeň

Mit tv.blue.ch mieten

Start in eine neue Ära: Der FC Basel vor Spiel 1 unter Stephan Lichtsteiner

Start in eine neue Ära: Der FC Basel vor Spiel 1 unter Stephan Lichtsteiner

29.01.2026

Shaqiri: «Ich finde Ludovic Magnin hat seine Sache gut gemacht»

Shaqiri: «Ich finde Ludovic Magnin hat seine Sache gut gemacht»

Xherdan Shaqiri äussert sich im Interview mit blue Sport über den Trainerwechsel und die Herausforderung in der Europa League.

28.01.2026

Lichtsteiner: «Der Trainerwechsel ist Geschichte, wir müssen vorwärts schauen»

Lichtsteiner: «Der Trainerwechsel ist Geschichte, wir müssen vorwärts schauen»

Der neue FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner spricht bei blue Sport über das Wiedersehen mit Xherdan Shaqiri – und verrät, welchen Eindruck das erste Training hinterlassen hat.

28.01.2026

Shaqiri: «Ich habe Online erfahren, wer der neue Trainer ist»

Shaqiri: «Ich habe Online erfahren, wer der neue Trainer ist»

FCB-Captain Xherdan Shaqiri erzählt an der Pressekonferenz Auskunft, wie überrascht er vom Trainerwechsel war und wie er davon erfahren hat.

28.01.2026

Lichtsteiner: «Von Conte und Allegri nehme ich sehr viel mit»

Lichtsteiner: «Von Conte und Allegri nehme ich sehr viel mit»

Im Interview mit blue Sport erklärt Stephan Lichtsteiner, wieso er seine Chance beim FC Basel packen will und von welchen seiner Trainer er am meisten gelernt hat.

27.01.2026

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

FCB-Sportchef Daniel Stucki verrät im Gespräch mit blue Sport, wieso man sich nach dem gewonnenen Klassiker von Ludovic Magnin trennte und was für eine Verpflichtung von Stephan Lichtsteiner gesprochen hat.

27.01.2026

Lichtsteiner über Shaqiri: «Xherdan ist ein aussergewöhnlicher Fussballer»

Lichtsteiner über Shaqiri: «Xherdan ist ein aussergewöhnlicher Fussballer»

27.01.2026

Mehr Videos

