Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze Nach anderthalb Jahren in der 1. Liga zieht Stephan Lichtsteiner weiter zum FC Basel. FC-Wettswil-Bonstetten-Spieler Yannick Waser spricht über einen leidenschaftlichen Trainer mit klaren Ideen und menschlicher Stärke. 29.01.2026

Wie tickt Stephan Lichtsteiner als Trainer? Ist der neue FCB-Coach genau so verbissen wie einst als Spieler? Yannick Waser vom FC Wettswil-Bonstetten beantwortet im Gespräch mit blue News die heissesten Fragen.

Seit 2024 stand Stephan Lichtsteiner beim FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga an der Seitenlinie. Der 42-Jährige trug in exakt 50 Partien die Verantwortung und erreichte einen Schnitt von 1,74 Punkten. Und nun hat der ehemalige Nati-Captain beim grossen FC Basel unterschrieben.

«Im ersten Augenblick waren wir geschockt», gibt Yannick Waser, Spieler des FC Wettswil-Bonstetten, zu. «Es kam etwas unerwartet. Wir hatten schon gehofft, dass wir die Rückrunde zusammen fertig machen können.» Aber natürlich sei es klar, dass Lichtsteiner diese Chance wahrnehmen müsse.

Und wie tickt Lichtsteiner als Trainer? «Er ist sehr leidenschaftlich», sagt Waser begleitet von einem Lachen. «Mit jeder Haarspitze lebt er den Fussball auch neben dem Platz. Das merkst du richtig.» Diese Leidenschaft gebe er auch den Spielern mit. Er habe extrem viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren und dies obwohl er jetzt selbst auch schon 32 Jahre alt sei. «Es war für uns sehr interessant, aber auch sehr fordernd.»

Lichtsteiner habe ganz klare Vorstellungen davon, was für einen Fussball sein Team spielen soll. «Und das boxt er auch durch.» Das Bild, das Waser zeichnet, erinnert stark an den Fussballer Lichtsteiner. «Er war auch im Training voll angefressen. Und wenn er dann noch mittrainiert hat (lacht), dann war es dann Vollgas.»

«Das Menschliche ist eine grosse Stärke von ihm»

Aber Lichtsteiner ist viel mehr als nur ein harter Hund, der die pure Leidenschaft vorlebt – und auch einfordert. «Das Menschliche ist eine grosse Stärke von ihm. Wie er mit uns gesprochen hat, wie er uns abgeholt hat, was er alles mit uns gemacht hat, das hat mich sehr beeindruckt», sagt Walser.

Und durften die Spieler auch mal ein Bierchen trinken nach dem Training oder war das ein No-Go? «Ich muss sagen, das ist auch etwas, was uns beeindruckt hat. Er ist bei solchen Sachen mitgekommen. Und wir hatten auch die Regel, dass er uns eine Harasse Bier sponsert nach dem Spiel, wenn wir zu Null spielen. Auch bei Teamausflügen war er immer dabei, hat mitgemacht. Er hatte auch Freude bei so Sachen.»

Für alle die sich fragen, wie oft Lichtsteiner zur Kasse gebeten wurde: Wettswil-Bonstetten hat in der Vorrunde in 4 von 15 Spielen keinen Gegentreffer kassiert. Hinzu kommen 14 Zu-Null-Spiele aus der Vorsaison.

Dass der FC Basel für Lichtsteiner eine Nummer zu gross ist, glaubt Waser nicht. «Sein Wille und Ehrgeiz wird ihm zugutekommen. Das wird ihm sehr helfen und ihn weiterbringen.» Was das Taktische angehe, da mache ihm ohnehin niemand etwas vor.

Verabschieden konnte sich Lichtsteiner noch nicht persönlich, denn beim FC Basel ist er bereits voll gefordert. Die erste Prüfung steht schon am Donnerstagabend (21 Uhr/blue Sport) in der Europa League gegen Viktoria Pilsen an. «Aber er hat sich im Gruppenchat gemeldet. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass er vorbeikommt, sobald er Zeit hat und mit uns noch ein Bierli trinkt.»

