Bertone: «Unsere Mentalität stimmt schon über die ganze Saison» 14.03.2026

Der Thuner Meisterzug ist nicht aufzuhalten. Nach dem Derbysieg bei den Berner Young Boys setzen sie gegen GC einen drauf – und wie!

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Thun feiert gegen die Grasshoppers den 23. Sieg im 30. Spiel dieser Saison.

Nach dem klaren 5:1-Erfolg beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze acht Runden vor Schluss 17 Punkte.

Mittelfeldspieler Leonardo Bertone lobt die Mentalität seines Teams und sagt: «Wenns läuft, dann läuft's. Da kannst du machen, was du willst momentan.» Mehr anzeigen

Mit 5:1 ballert der FC Thun die Zürcher Grasshoppers aus der Stockhorn Arena und stellt an der Tabellenspitze acht Runden vor Schluss auf unglaubliche 17 Punkte Vorsprung.

Die Frage ist längst wann und nicht ob der FC Thun den Meisterpokal in die Höhe stemmt. Aufgrund der Spielabsage bei Verfolger St.Gallen könnte sich die Entscheidung in der Meisterschaft etwas weiter in den Frühling vertagen – ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Und dabei hätte die Lücke heute auch kleiner werden können. Zumal die Gäste aus Zürich früh durch Lee in Führung gingen. Doch der Thuner Doppelpack folgte nur kurze Zeit später. «Unsere Mentalität stimmt schon über die ganze Saison und über die letzten Jahre», strahlt Geburtstagskind Leonardo Bertone nach der Partie im Interview bei blue Sport. «Wenns läuft, dann läuft's. Da kannst du machen, was du willst momentan.»

Thuner Meisterhunger

«Die Punkte tun gut. Es war ein schönes Spiel. Ein schwieriges nach dem 0:1, aber am Schluss ein cooler Sieg. Man habe schon die gesamte Saison über die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. «Auch heute. Es macht Spass mit dieser Mannschaft.»

Eines der Tore im Thuner Schneegestöber erzielte wenig überraschend Stürmer-Star Elmin Rastoder. «Der Platz war sehr schwierig zu bespielen. Aber ich habe eine Chance gehabt und ich habe sie genutzt», so der 24-Jährige gegenüber blue Sport. Das gelte aber für die gesamte Mannschaft. «Wir haben unser Spiel durchgezogen. Die drei Punkte bleiben da.»

Rastoder: «Wir haben unser Spiel durchgezogen» 14.03.2026

Trotz gewaltigem Abstand an der Tabellenspitze halten sich die Thuner in der Meisterfrage aber nach wie vor zurück. Auf die Frage, ob nach dem klaren Sieg in der Kabine der Berner Oberländer eine kleine Feier stattfinde, meint Rastoder lässig: «Mal schauen. Was ich weiss, ist, dass ich Hunger habe. Ich gehe jetzt mal rein und esse etwas.»

Den Meisterhunger können die Berner Oberländer am kommenden Samstag im Letzigrund weiter stillen. Dort trifft der FC Thun ab 18.00 Uhr (live auf blue Sport) auf den FC Zürich.

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