#Vorschau

Der FC Zürich und die Grasshoppers treffen sich am Dienstagabend zum 283. Zürcher Derby. Beide wollen ihre Serie der Sieglosigkeit beenden.

Ein Punkt ist offensichtlich nicht überall gleich viel wert. Das illustrierten am Wochenende der FC Zürich und die Grasshoppers. Während FCZ-Assistent Murat Ural, der den gesperrten Cheftrainer Bo Henriksen vertrat, nach dem 0:0 gegen Lausanne-Sport monierte, näher am Sieg gewesen zu sein, sprach Bruno Berner nach dem 1:1 seiner Grasshoppers gegen St. Gallen von einem «Punkt in die richtige Richtung».

Holt heute ein Team mehr als einen Punkt? Die Antwort gibt es hier im Video-Ticker.