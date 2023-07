Die Super-League-Prognosen von Rolf Fringer Wer wird Meister, was traust du dem FC Basel zu, wer steigt in die Challenge League ab, welchen Teams traust du eine Überraschung zu? Hier sind die Antworten des ehemaligen Spitzentrainers Rolf Fringer. 19.07.2023

Ab Samstag wird in der Super League wieder um Punkte gekämpft und mit YB gibt es einen klaren Meisterschaftsfavoriten. Spannender dürfte der Kampf gegen den Abstieg werden. Hier sind die Prognosen von blue News.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer wird Meister? YB, alles andere käme einer Überraschung gleich, das sieht auch Experte Rolf Fringer so. Seine Prognosen siehst du im Video oben.

Wer steigt ab? Besonders schwierig dürfte es für die Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy und Yverdon werden. Aber die halbe Liga droht Gefahr zu laufen, in den Abstiegskampf verstrickt zu sein.

Welcher Trainer fliegt zuerst? Diesbezüglich wollen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dass sich das Wunder der Saison 2000/01 wiederholt, damals wurde kein Trainer entlassen, glauben wir allerdings nicht.

Wer wird Schweizer Meister?

Der amtierende Meister wird den Titel verteidigen: Gegen YB ist auch in dieser Saison kein Kraut gewachsen. Bei den Bernern gibt es zwar auch Abgänge, doch in Bern antizipiert man diese schon im Voraus und reagiert entsprechend früh darauf. So hat man etwa für Fabian Rieder, der den Verein aller Voraussicht nach im Sommer verlassen wird, in der Person von Lukasz Lakomy bereits einen adäquaten Ersatz verpflichtet. In den Testspielen hat der 22-jährige Pole seine Klasse bereits unter Beweis gestellt.

Diese Weitsicht vermisst man etwa beim stolzen FC Basel, der natürlich auch vom grossen Coup träumt. Zwar machen die Basler ordentlich Kasse mit Spielerverkäufen und es können auch immer wieder vielversprechende Akteure verpflichtet werden, doch alles wirkt zufällig. Die Basler wirken wie ein Kind im Süsswarengeschäft, das sich einfach ein bisschen von allem etwas in die Tüte steckt – zu Hause merkt es dann, dass ihm nur die Hälfte schmeckt.

Und dann gibt es da noch die zehn anderen Vereine, von denen Servette in den letzten Jahren nach YB und Basel die grösste Konstanz an den Tag legte. Der Rückstand auf die Young Boys, die in den letzten sechs Jahren fünfmal die Meisterschaft gewinnen konnten, war aber immer riesig. Letztes Jahr hatten die Grenats als Vizemeister 16 Punkte Rückstand auf YB, in der Saison 21/22 (YB wurde 3.) waren es ebenfalls 16 Rückstand auf die Berner. 20/21 schloss Servette die Saison auf Platz 3 ab mit satten 34 Punkten Rückstand auf den Meister und 19/20 hatten die Genfer als Aufsteiger Ende Saison als Tabellenvierter 27 Punkte weniger auf dem Konto als die Berner. Lugano, Luzern, der FCZ und St. Gallen sind immer mal für eine Überraschung gut, doch über eine ganze Saison auf höchstem Niveau performt hat nur der FCZ in der Meistersaison 2021/22 unter André Breitenreiter.

Wer steigt in die Challenge League ab?

Die Frage nach dem Absteiger, die lässt sich nicht so einfach beantworten. In den letzten Jahren geriet nicht selten die halbe Liga in die Bredouille. Und mit dem neuen Modus könnte sich alles noch zuspitzen.

Es würde nicht überraschen, sollten Ende Saison die beiden Aufsteiger Yverdon und Stade-Lausanne-Ouchy auf den Plätzen 11 (Barrage) und 12 (Abstieg) platziert sein. Der dritte Aufsteiger, Lausanne-Sport, ist aufgrund der finanziellen Mittel etwas stärker einzuschätzen, zählt aber sicherlich auch zu den potenziellen Schlusslicht-Kandidaten. Auch Winterthur ist finanziell kein Schwergewicht und wird mit dem Ziel in die Saison starten, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Auch GC ist ein Team, das man wohl eher in der unteren Tabellenhälfte findet. Aber mit Bruno Berner an der Seitenlinie ist den Zürchern auch ein Platz in den Top 6 zuzutrauen.

Welcher Trainer fliegt zuerst?

Die aus Sicht von blue News besonders gefährdeten Trainer haben wir bereits präsentiert. Festlegen wollen wir uns allerdings nicht, denn schliesslich hoffen wir, dass sich das Wunder aus der Saison 2000/01 wiederholt – damals wurde letztmals kein Trainer entlassen.