Er darf von der WM träumen Darum ist Stéphane Cueni zurzeit der glücklichste Fussballer in Winterthur

Andreas Lunghi

17.10.2025

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni hat bisher ein Länderspiel für Kap Verde bestritten. Nach WM-Qualifikation des Heimatlandes seiner Eltern rechnet er aber nicht mit einem weiteren Aufgebot.

17.10.2025

Kap Verde hat sich sensationell für die Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Ein Super-League-Akteur darf sich nun Hoffnungen auf ein Aufgebot machen.

,

Andreas Lunghi, Manuel Rothmund

17.10.2025, 15:12

17.10.2025, 15:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kap Verde hat sich vergangene Woche sensationell für die Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert.
  • Zum erweiterten Kader gehört auch Winterthurs Stéphane Cueni, der mit blue Sport über seine Chancen auf ein Aufgebot spricht.
  • Zurzeit denke er noch nicht an die WM, sein Fokus liege auf dem FCW, der gegen den Abstieg aus der Super League spielt.
Mehr anzeigen

Für den FC Winterthur gibt es in der aktuellen Super-League-Saison kein Grund zur Freude. Zwei Remis und sechs Niederlagen in acht Spielen ist die ernüchternde Bilanz der Zürcher. Mit den gewonnenen zwei Punkten liegen sie sechs Zähler hinter Servette auf dem letzten Tabellenplatz.

Glücksgefühle verspürt zurzeit nur ein Winterthurer: Stéphane Cueni. Der in Lausanne geborene 24-Jährige gehört seit anfangs Sommer zum erweiterten Kader von Kap Verde – die Nation, die sich vergangene Woche sensationell zum ersten Mal für eine WM qualifiziert hat.

«Das ist ein grosser Erfolg und ein grosser Stolz», sagt der 24-Jährige, der Ende Mai gegen Malaysia sein bisher einziges Länderspiel bestritten hat, im Interview bei blue Sport.

«Ich denke noch nicht daran»

Das entscheidende Quali-Spiel gegen Eswatini hat der Mittelfeldspieler am Fernsehen mitverfolgt. Er habe zusammen mit seiner Familie und Gelson Fernandes, Edimilson Fernandes, Alvyn Sanches und Joël Monteiro, die allesamt kapverdische Wurzeln haben, mitgefiebert.

Träumt er jetzt schon von einem WM-Aufgebot? «Ich denke noch nicht an die WM. Mein Fokus liegt auf Winterthur, wir wollen in der Super League bleiben», sagt Cueni, der bis zur U20 für die Schweiz gespielt hat. 

Für ihn sei das Aufgebot auch sonst keine Selbstverständlichkeit, obwohl sich seine Winterthurer Teamkollegen darüber freuen, dass er an der WM teilnehmen könnte. «Sie haben keine Informationen über die kapverdische Nationalmannschaft und kennen die Spieler nicht», sagt der 24-Jährige mit einem Schmunzeln.

Um fester Teil des Kaders zu sein, muss sich Cueni erst einmal mit guten Leistungen im Dress des FC Winterthur empfehlen – vielleicht schon am Samstag gegen den FC Basel (um 18.00 Uhr exklusiv live auf blue Sport). Auch wenn er denkt, dass von Kap Verde wohl nicht viele das Spiel schauen werden: «Sie haben in den letzten Tagen viel gefeiert. Sie müssen sich noch ein bisschen ausruhen.»

UHD HDR FC Basel 1893 - FC Winterthur
UHD HDR FC Basel 1893 - FC Winterthur

Sa 18.10. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten

Mehr Videos aus dem Ressort

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht verraten im Fussball-Talk Heimspiel das Thuner Erfolgsrezept. Im Zentrum stehen bei den Berner Oberländern Rollenverteilung und Kommunikation.

14.10.2025

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Seit 2022 ist Marwin Hitz die Nummer 1 beim FCB. Aber erst in der letzten Saison hat er seinen ersten «richtigen» Titel gewonnen. Mit blue Sport spricht der St.Galler über seinen ganz speziellen Werdegang.

17.10.2025

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni hat bisher ein Länderspiel für Kap Verde bestritten. Nach WM-Qualifikation des Heimatlandes seiner Eltern rechnet er aber nicht mit einem weiteren Aufgebot.

17.10.2025

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

14.10.2025

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Stéphane Cueni: «Die werden mich gegen Basel nicht sehen, weil sie noch am feiern sind»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

