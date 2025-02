Celestini: «Werden wir Meister, tanze ich auf dem Barfüsser-Platz» Falls der FC Basel Meister wird, tanzt Fabio Celestini auf dem Barfüsserplatz. Diese Wette geht der FCB-Coach mit blue Sport Moderator Chris Augsburger ein. 17.02.2025

Das Träumen vom Meistertitel hat in Basel längst begonnen. Auch Fabio Celestini reiht sich beim Gespräch mit blue Sport im Lager der Träumenden ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabio Celestini träumt vom Meistertitel mit dem FC Basel.

«Träumen ist vielleicht die beste Sache im Leben», räumt der Westschweizer bei blue Sport ein.

Mit dem FCB liegt Celestini in der Super League auf dem zweiten Platz, ein Punkt hinter Leader Lugano. Mehr anzeigen

Im Herbst 2023 holte FCB-Präsident David Degen Fabio Celestini auf sein sinkendes Schiff. Mit dem neuen Kapitän an der Seitenlinie kam der FCB wieder auf Kurs. Die rauen Tage mit Abstiegssorgen sind vorüber, aktuell scheint am Rheinknie die Sonne.

So beginnt man in Basel allmählich wieder zu träumen – vom ersten Meistertitel seit 2017. «Auch ich träume», sagt Fabio Celestini bei blue Sport und fügt an: «Träumen ist vielleicht die beste Sache im Leben.»

Die Basler Träume verleihen der Mannschaft aktuell Flügel. Rotblau befindet sich in den oberen Sphären der Super League: Platz zwei nach 24 Spieltagen, ein Punkt Rückstand auf Leader Lugano.

Trotz der Träumerei bleibt Celestini auch auf dem Boden der Tatsachen. «Träumen ist das eine, die Realität ist das andere.» Celestini spricht von Demut, davon, Schritt für Schritt zu nehmen. Das Ziel beim FCB bleibt dasselbe: die Meisterrunde, die Top sechs. «Danach schauen wir weiter.»

Bis die Liga nach 33 Spieltagen in zwei Gruppen unterteilt wird, bleibt noch viel Zeit – für Hoch- sowie Tiefflüge. Und für Celestini bleibt auch die Zeit, noch einige Tanzstunden zu nehmen. Hie und da schwingt der FCB-Trainer begeistert sein Tanzbein. Im Falle eines Meistertitels der Basler würde er das auch mit blue Sport Reporter Chris Augsburger zu: «Wenn wir Meister werden, tanze ich mit Ihnen auf dem Barfüsser-Platz.»