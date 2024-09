51. Minute: Geubbels vergibt alleine vor Brecher 24.09.2024

St.Gallen-Stürmer Willem Geubbels ist mit fünf Torbeteiligungen in sechs Spielen sehr gut in die Saison gestartet. Diese Szene im siebten Spiel gegen den FC Zürich würde er aber wohl am liebsten wieder vergessen.

tbz Tobias Benz

Videos aus dem Ressort

Enrico Maassen: «Es gibt immer wichtigeres als Fussball, aber nicht vieles bei mir» Enrico Maassen lebt den Fussball jeden Tag. blue Sport erzählt der neue St.Gallen-Trainer, wieso er früh die Aktivkarriere beendet hat und was ihn jeden Tag antreibt. 20.09.2024

St.Gallen-Fan Larissa: «Leider musste ich mit einem Luzern-Spieler einlaufen» St.Gallen-Fan Larissa Walser darf am Samstag mit den Profis ins Stadion einmarschieren. Und obschon die 12-Jährige an der Seite eines Luzerners das Feld betritt und der FCSG trotz Pausenführung noch verliert, bleibt ihr der Tag in bester Erinnerung. 21.09.2024