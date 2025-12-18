«Wie kann man in zehn Minuten so viele Fehlentscheide machen?»

«Unfassbar für mich» – Alex Frei zerlegt Schiedsrichter Piccolo 17.12.2025

Schiedsrichter Luca Piccolo ist im Spiel zwischen Luzern und Basel (1:2) nicht immer auf der Höhe des Geschehens. blue Sport Experte Alex Frei stellt dem Unparteiischen ein vernichtendes Zeugnis aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Basler bekommen im Spiel gegen Luzern nach einer Viertelstunde einen sehr umstrittenen Elfmeter zugesprochen.

Dani Gygax ärgert sich, dass sich der VAR nicht gemeldet hat. «Für mich ist der Penalty ein absoluter Witz.»

Alex Frei geht dagegen auf Schiedsrichter Luca Piccolo los, dem er ein miserables Zeugnis ausstellt.

In der 16. Minute geht Basels Dominik Schmid im gegnerischen Sechzehner zu Boden, Schiedsrichter Piccolo entscheidet auf Elfmeter. Für die beiden blue Sport Experten Alex Frei und Dani Gygax ein klarer Fehlentscheid. Warum der VAR nicht eingreift, ist für die beiden rätselhaft.

Der Versuch von Schiri-Experte Stephan Klossner eine Erklärung für das Nicht-Eingreifen des VARs zu finden, überzeugt die beiden Experten nicht. Gygax ärgert sich: «Für mich ist der Penalty ein absoluter Witz. Ich verstehe es hinten und vorne nicht. Genau für solche Situationen hat man den VAR!»

Für Alex Frei ist aber nicht nur die Elfmeter-Szene ein Ärgernis. Für ihn sei das «noch grössere Rätsel», was zwischen der 16. und 26. Minute sonst noch alles passiert sei. «Es mir unerklärlich, wie man so viele Fehlentscheide innerhalb von zehn Minuten machen kann. Das ist in etwa so, wie wenn der rechte Verteidiger sieben Mal den Ball nicht stoppen kann und über die Linie fliegt. Unfassbar für mich! Ein Fehlentscheid nach dem anderen.»

Schiri-Experte Klossner versucht dem Ganzen zwar mit seiner vorsichtigeren Wortwahl die Schärfe zu nehmen, distanziert sich inhaltlich aber nicht von Freis scharfer Schiri-Kritik. «Er hat zwei glasklare Fouls mit glasklaren dunkelgelben Karten nicht gesehen und hat einen sehr strengen Penalty gepfiffen, der eigentlich falsch ist. Das sind drei Fehler zu viel.»

Dass Shaqiri den besagten Elfmeter verschossen hat, das ist eine andere Geschichte …