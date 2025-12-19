Lange erhielt Milos Malenovic (links) Rückendeckung von Präsident Ancillo Canepa, jetzt muss er doch gehen. Keystone

Der FC Zürich trennt sich von Sportchef Milos Malenovic. Damit geht nach zwei Jahren eine Ära mit viel zerschlagenem Geschirr, aber wenig sportlichem Erfolg zu Ende. Eine Chronologie.

26. September 2023: Gerüchte kommen auf

Der FCZ ist nach dem Abgang von Marinko Jurendic der Suche nach einem neuen Sportchef. Gerüchte machen die Runde, dass Spielerberater Milos Malenovic übernehmen könnte.

2. Oktober 2023: Malenovic wird vorgestellt

Tatsächlich wird Malenovic Anfang Oktober 2023 als neuer Sportchef vorgestellt. «Ich bin stolz und freue mich auf die neue Herausforderung», sagt Malenovic. Der FCZ steht zu diesem Zeitpunkt nach dem 9. Spieltag auf Platz 2, nur ein Punkt hinter Leader YB.

FCZ-Sportchef Malenovic: «Ich freue mich über die neue Herausforderung» Der FC Zürich präsentiert Milos Malenovic als neuen Sportchef. Der ehemalige Spielerberater übernimmt seine Funktion ab sofort. 02.10.2023

1. Januar 2024: Der neue Sportchef räumt auf

Kaum da, beginnt der neue Sportdirektor, an vielen Schrauben zu drehen. Gerade in der Nachwuchsabteilung und im Scouting müssen viele Mitarbeiter gehen, Vertraute von Malenovic kommen. Seine Vision: Er will aus dem FCZ ein neues Ajax Amsterdam machen und dem ganzen Verein eine identische Spielphilosophie verleihen. Von den kleinsten Junioren bis zu den Profis.

7. Februar 2024: Henriksen kündigt Abgang an

Bo Henriksen ist zu der Zeit der Trainer. Er hatte die Zürcher vor dem Abstieg gerettet und danach an die Tabellenspitze geführt. Aber schnell wird klar, dass Trainer und Sportchef das Heu nicht auf derselben Bühne haben. Malenovic, so hört man, mischt sich in taktische Überlegungen des Trainers ein. Auf dem Trainingsplatz, aber auch, wenn es um die Aufstellungen geht.

Als sich der Sportchef auch noch öffentlich kritisch zum Trainer äussert, wird es Henriksen zu viel. Anfang Februar geben die Zürcher bekannt, dass der Däne den Klub per Saisonende auf eigenen Wunsch verlässt. Der sportliche Höhenflug ist da bereits zu Ende, der FCZ auf Platz 5 abgerutscht mit 14 Punkten Rückstand auf den späteren Meister aus Bern.

Malenovic: «Kommen mit Bo aus dieser schwierigen Phase raus» FCZ-Sportchef Milos Malenovic glaubt trotz der bevorstehenden Trennung im Sommer von Trainer Bo Henriksen an eine Trendwende nach den jüngsten negativen Resultaten. 09.02.2024

12. Februar 2024: Henriksen ist schon weg

Statt zum Saisonende, verlässt Henriksen den FCZ schon fünf Tage nach der Abschiedsankündigung. Er hat ein Angebot von Bundesligist Mainz 05 erhalten. Murat Ural und Umberto Romano übernehmen die 1. Mannschaft interimistisch.

FCZ-Sportchef Malenovic erklärt den Abgang von Bo Henriksen FCZ-Sportchef Milos Malenovic spricht mit blue Sport über den Abgang von Trainer Bo Henriksen und erklärt, weshalb er künftig selbst auch auf der Trainerbank Platz nehmen wird. 19.12.2025

23. April 2024: Moniz übernimmt von Ural/Romano

Noch bevor ein neuer Cheftrainer vorgestellt wird, gibt's die nächste Interimslösung. Weil das Duo Ural/Romano von elf Spielen gerade einmal drei gewinnt und die Championship Group nur ganz knapp erreicht, wird es wieder als Co-Trainer-Duo abgesetzt.

Neu steht U21-Coach Ricardo Moniz an der Seitenlinie. Dieser gewinnt vier der letzten fünf Saisonspiele und wird schliesslich zum neuen Cheftrainer ernannt.

1. Januar 2025: Umstrittene Transferentscheidungen

Nachdem es im Sommer einen grossen Umbruch gegeben hatte, viele Spieler gekommen und gegangen waren, sorgt Malenovic im Frühjahr 2025 mit mehreren umstrittenen Transferentscheidungen für rote Köpfe bei den Fans. Er holt den Ex-Hopper Steven Zuber, seinen ehemaligen Klienten, nach Zürich. Und dann auch noch Ex-ManCity-Spieler Benjamin Mendy, der 2021 wegen angeblicher Sexualdelikte festgenommen wurde und mehrere Monate in Untersuchungshaft sass.

Stattdessen verlassen mit Publikumsliebling Antonio Marchesano, Nikola Katic, Jonathan Okita und Cheick Condé gleich mehrere Schlüsselspieler den Verein.

5. Februar 2025: Malenovic mit Medienschelte

Die Kritik an Malenovic wächst immer mehr. Bei den Fans, aber auch in den Medien. Dies veranlasst den Sportchef im Februar 2025 zu einem Rundumschlag. Er redet von «Stimmungsmacherei und Politik» und von «Seich, der geschrieben wird».

Malenovic mit Medienschelte: «Das war unprofessionell» FCZ-Sportchef Milos Malenovic ist aufgrund der negativen Berichterstattung einiger Medien verärgert. 05.02.2025

21. April 2025: FCZ verpasst Championship Group

Das Saisonziel, eine Gruppenphase im Europacup zu erreichen, wird schon am 33. Spieltag verpasst. Im Cup sind die Zürcher auch draussen. Es ist der nächste sportliche Dämpfer in der Ära Malenovic. Moniz, der im Sommer einen Vertrag als Cheftrainer erhalten hat, wird entlassen.

31. Mai 2025: Mitchell van der Gaag übernimmt

Mit Mitchell van der Gaag soll nun alles besser werden. Der Niederländer, der Co-Trainer von Erik ten Hag bei Ajax und Manchester United war und mit Superstars wie Cristiano Ronaldo oder Bruno Fernandes zusammenarbeitete, wird als Malenovic' Wunschtrainer vorgestellt. Erneut findet zudem ein Kaderumbruch statt.

Voller Zuversicht startete der FCZ in die neue Saison. Keystone

23. Oktober 2025: Van der Gaag schon wieder Geschichte

Nach gerade einmal elf Spielen zieht der FCZ die Reissleine und entlässt seinen «Wunschtrainer» wieder. Nach einem Spieleraufstand hätte er keine andere Wahl gehabt, erklärt Präsident Ancillo Canepa. Mit Dennis Hediger übernimmt der nächste Interimscoach.

1. November 2025: «Malenovic raus»-Rufe im Letzigrund

Die Kritik am Sportchef wird immer lauter. Nach der fünften Niederlage in Serie sind im Letzigrund «Milos raus»-Rufe zu hören. Die Südkurve hält ein Banner hoch: «Gönd go dusche – s'Problem isch nöd nur ufem Platz.»

5. November 2025: Straftrainings für FCZ-Junioren

blue News enthüllt, dass die FCZ-Academy neu auf Straftrainings setzt: Je höher die Pleite, desto mehr müssen die Talente sprinten. «Ein No-Go», nennt dies ein erfahrener Erziehungswissenschaftler. Kurz darauf schaffen die Zürcher die Straftrainings wieder ab.

26. November 2025: Canepa äussert erstmals Kritik

Trotz anhaltender Kritik und Unmut der Fans geniesst Malenovic bis zu diesem Zeitpunkt nach aussen das vollste Vertrauen von Ancillo Canepa. In einem «Blick»-Interview äussert der FCZ-Boss aber erstmals Kritik am Sportchef – und stellt klar, dass «der Bonus der Lernkurve nun vorbei» sei.

19. Dezember 2025: Malenovic als Sportchef entlassen

Die Zürcher geben bekannt, dass «eine weitere operative Tätigkeit von Milos Malenovic in der Funktion des Sportchefs nicht zielführend» sei und man «die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung neu strukturieren» wolle. Der Verein habe Malenovic vorgeschlagen, die Zusammenarbeit künftig in einer nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis fortzusetzen. Er soll Canepa in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen. Ob er das Angebot annimmt, ist noch nicht klar.

Fazit

Nach zwei Jahren und zwei Monaten endet die Ära Malenovic beim FCZ. Kaum ein Stein liegt mehr auf dem anderen. Viermal wurde der Trainer gewechselt, viele Mitarbeiter im Verein mussten gehen. Sportliche Erfolge blieben jedoch aus.

Zugutehalten muss man dem Sportchef, dass sich der umstrittene Transfer von Steven Zuber doch noch ausgezahlt hat. Und dass der eine oder andere Nachwuchsspieler wie Cheveyo Tsawa oder David Vujevic in die erste Mannschaft eingegliedert werden konnte. Für viele FCZ-Fans wird sich die Entlassung von Malenovic dennoch wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk anfühlen.