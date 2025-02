Celestini: «Wenn du zu viel überlegst, findest du die Lösung nicht» Fabio Celestini hat den FC Basel wieder zu einem Meisterkandidaten entwickelt. Der 49-Jährige hat in seiner Trainer-Karriere schon viel erlebt – und auch gelernt. Celestini erinnert sich bei blue Sport an die Zeit in Lausanne, als er zu verkopft war. 14.02.2025

Der FC Basel ist die fünfte Trainerstation in der Schweiz für Fabio Celestini. Heute ist er nicht mehr derselbe Mensch, wie bei seinem Debüt in Lausanne vor bald zehn Jahren. Ein Faktor dafür war Pep Guardiola.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabio Celestini hat während seiner Trainerkarriere «viel gelernt».

Während er beim Anfang des Trainer-seins die Trainings perfekt gestalten wollte, lässt er seinen Spielern heute mehr Freiraum. Mehr Freiraum, selbst eine Lösung zu kreieren.

Celestini war der notorische Denker, heute kann er den Fussball auch für ein paar Stunden beiseitelegen – Pep Guardiola sei Dank. Mehr anzeigen

Bei Fabio Celestini läuft der Karren beim FC Basel wie geschmiert. Im Herbst 2023 zog er den abstiegsgefährdeten Klub aus dem Sumpf, jetzt greift er mit dem FCB nach den Sternen.

Basel ist Celestinis sechste Station als Cheftrainer, seine fünfte in der Schweiz. Nach seinem Trainer-Debüt beim italienischen Viertligisten Terracina Calcio, zog es ihn 2015 zu Lausanne an die Seitenlinie.

Als 39-Jähriger sammelte Celestini seine ersten Erfahrungen in der Super League. «Ich habe viel gelernt», erinnert er sich an die Zeit bei den Waadtländern zurück. Celestini war ein chronischer Perfektionist. Sein Denkapparat erhielt keine Pause, die Suche nach der Lösung den Gegner zu bezwingen war ein nimmer endender Prozess. «Ich war die ganze Zeit am Überlegen.» Teilweise sah er die Lösung nicht, obwohl sie direkt vor seinen Augen war.

Das öffnende Gespräch mit Pep Guardiola

Erst ein Gespräch mit Pep Guardiola hauchte ihm neues Bewusstsein ein. Bevor dies jedoch geschah, fiel Celestini aus allen Wolken, als Guardiola (damals Trainer bei Barcelona) ihm versicherte, dass er das Spiel von Real Madrid nicht anschauen werde. Der Grund: Ein Kinoabend mit seiner Frau.

«Was, du schaust dir das Spiel des Gegners nicht an!? Sowas kann er nicht sagen», so die ersten Gedanken Celestinis. Erst dann wurde ihm bewusst: Guardiola könne sich das Spiel ja auch später anschauen, mit klarem Kopf im Büro.

So suchte sich Celestini einen Ausgleich. Er begann zu boxen, die Gedanken über den Fussball verflogen. Er begann zu tanzen, weil er das schon immer lernen wollte. Er nahm sich bewusst Auszeiten vom Fussball, legte währenddessen das Handy beiseite.

Schon bald trugen diese Schritte ihre Früchte. «Ich fühlte mich morgens viel frischer.» So kam es, dass Celestini viel eher die Lösung fand, den Gegner zu knacken, als zuvor. «Ich habe verstanden, dass manchmal weniger mehr ist.» Ausschlaggebender Faktor dafür war Pep Guardiola.

Celestini bleibt einem Prinzip treu

So fest sich Celestini während seiner Trainerkarriere veränderte, an einem Credo hält er fest: Powerfussball. «Meine Idee hat sich nie verändert. Ich will meine Mannschaft immer attackieren sehen.» Manchmal müsse ihn sein Staff darauf hinweisen, dass das Team auch verteidigen müsse.

Unter Celestini macht der FCB in beiden Belangen einen super Job. So stellen die Basler die beste Offensive (51 Treffer in 24 Spielen) und die beste Defensive (26 Gegentreffer) der Liga.

Celestinis Attacke-Plan geht bisher auf. Der FCB liegt an zweiter Stelle der Super League, ein Punkt hinter Lugano. Als nächstes steht den Baslern der FC St.Gallen gegenüber.

Bis zu diesem Spiel wird Celestini womöglich nochmals das Tanzbein schwingen, das Handy beiseitelegen und den Fussball für ein paar Stunden hinter sich lassen, bevor es am Samstagabend in St.Gallen um weitere drei Punkte geht.