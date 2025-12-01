  1. Privatkunden
FCB-Star scheitert erneut Wie viele Elfmeter darf Xherdan Shaqiri noch verschiessen?

Patrick Lämmle

1.12.2025

Xherdan Shaqiri verlässt den Platz mit hängendem Kopf.
Xherdan Shaqiri verlässt den Platz mit hängendem Kopf.
Keystone

Am Sonntag verschiesst Xherdan Shaqiri gegen St.Gallen einen Elfmeter. Schon wieder! Seit seiner Rückkehr zum FC Basel ist er schon fünf Mal vom Punkt gescheitert. Wird er nun gar als Schütze abgesetzt?

Patrick Lämmle

01.12.2025, 17:06

Es ist gar nicht lange her, da hat die Fussball-Schweiz Shaqiri für seinen rotzfrechen Panenka-Elfer abgefeiert. Am 6. November trifft er in der Europa League gegen FCSB in der 19. Minute zum 1:0. Am Ende gewinnen die Basler mit 3:1. Die rot-blaue Welt ist in Ordnung, Shaqiri sei Dank.

FCB-Star mit Gala-Vorstellung. Panenka-Penalty und No-Look-Tor: Xherdan Shaqiri zaubert im St. Jakobpark

FCB-Star mit Gala-VorstellungPanenka-Penalty und No-Look-Tor: Xherdan Shaqiri zaubert im St. Jakobpark

Shaqiri verschiesst zwei Elfmeter in Folge

Drei Tage später schnappt sich Shaqiri im Spiel gegen Lugano erneut die Kugel. Doch anstatt den FCB in Führung zu schiessen, scheitert er am stark reagierenden Amir Saipi. Am Ende gewinnt Lugano 1:0. Bitter.

Saipi hält Penalty von Shaqiri﻿

Saipi hält Penalty von Shaqiri﻿

09.11.2025

Am Sonntag gegen St.Gallen gibt es erneut einen Elfmeter für Basel. Shaqiri übernimmt abermals die Verantwortung. Und er verschiesst schon wieder! Die Partie endet 0:0. Einfach nur Pech? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.

Shaqiri scheitert mit Penalty an Zigi

Shaqiri scheitert mit Penalty an Zigi

30.11.2025

Seit seiner Rückkehr zum FCB hat Shaqiri zwar schon 10 Elfmeter verwandelt, aber eben auch deren fünf verschossen. Eine Traumquote ist das nicht. Denkt Ludovic Magnin schon darüber nach, den Schützen zu wechseln?

An der Pressekonferenz nach der Nullnummer gegen St.Gallen darauf angesprochen, sagt der FCB-Trainer: «Es ist natürlich unglücklich, dass Shaqiri zweimal beim Stand von 0:0 einen Penalty verschiesst. Für das nächste Mal werden wir schauen. Auf der Liste haben wir noch ein paar andere Namen.» Gegen St. Gallen wäre Bénie Traoré der Zweite auf der Liste gewesen, so der FCB-Coach.

Magnin scheint allerdings den Ball flach halten zu wollen und stellt klar, dass auch die besten Spieler der Welt schon Elfmeter verschossen hätten. Heisst: «Shaqiri braucht deshalb ganz bestimmt keine Hilfe.»

Hilfe braucht je länger, je mehr der Trainer selbst – und zwar in Form von Punkten. Dessen ist sich Ludovic Magnin bewusst.

Ist der FCB-Coach angezählt?. Magnin: «Wenn du Trainer des FC Basel bist, musst du Ergebnisse liefern»

Ist der FCB-Coach angezählt?Magnin: «Wenn du Trainer des FC Basel bist, musst du Ergebnisse liefern»

Fussball-Videos

