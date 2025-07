«Das Ziel Nummer eins» So will Uli Forte Winterthur erneut zum Ligaerhalt führen

Uli Forte: «Wenn wir zwei Teams hinter uns lassen, ist das Ziel erreicht» Uli Forte blickt optimistisch auf die neue Saison beim FC Winterthur. Mit guter Stimmung in der Mannschaft und jungen Talenten aus der U21 strebt der Verein an, den positiven Schwung aus dem Saisonabschluss mitzunehmen. 21.07.2025

Der FC Winterthur hat eine turbulente Saison hinter sich. Mit vollem Tank und voller Motivation geht das Team von Uli Forte in die neue Spielzeit.

In der abgelaufenen Saison sicherte sich der FC Winterthur mit 20 Punkten aus neun Spielen den Ligaerhalt.

Die Mannschaft von Uli Forte nimmt ein «positives Gefühl» in die Vorbereitung und die anstehende Super-League-Saison mit.

In Winterthur orientiert man sich am unteren Teil der Tabelle. Das Ziel: Der Ligaerhalt. Mehr anzeigen

März 2025: Der FC Winterthur steht vor dem Abgrund. Die Eulachstädter liegen in der Super League neun Runden vor Schluss auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die zwei weiteren Abstiegskandidaten GC und Yverdon beträgt sieben und zwölf Punkte.

Der FCW macht die Hypothek wett, erspielt sich in der Schlussphase 20 von 27 möglichen Punkten und schafft gar den direkten Ligaerhalt.

Den Schwung aus der finalen Phase der vergangenen Saison nehmen die Winterthurer in die Sommerpause mit. «Wenn eine Saison so gelaufen ist, dass man sich am Schluss von den hinteren Plätzen verabschieden kann, dann bleibt einfach ein positives Gefühl», sagt Trainer Uli Forte bei blue Sport über die Vorbereitungen der Zürcher. Die Motivation und die Arbeitsmoral des Teams seien da.

Mehrere Nachwuchstalente in der Vorbereitung dabei

Auch die Einstellung des eigenen Nachwuchses stimmt. Forte hat für die Trainings mehrere Spieler aus der U21 aufgeboten. «Die Nachwuchsabteilung in Winterthur arbeitet sehr gut. Deshalb war für uns klar, dass wir die Besten mitlaufen lassen.»

Der 51-Jährige zeigt sich mit den Talenten zufrieden: «Sie machen es gut bis jetzt.» Gut möglich, dass gewisse Spieler zu ihrer Feuertaufe in der Super League kommen. Forte geht davon aus, dass der ein oder andere Spieler auf dem Feld spielen oder zumindest auf der Bank sitzen wird.

Die neue Saison startet für den FCW in Lausanne. Die Devise für die anstehenden 38 Spiele: Der Ligaerhalt. «Von den Möglichkeiten des Klubs ist der Ligaerhalt immer das Ziel Nummer eins. Wenn wir das schaffen, eine Mannschaft hinter uns zu lassen ... wenn wir das schaffen, was wir letztes Jahr geschafft haben, zwei Mannschaften hinter uns zu lassen, dann ist das Ziel erreicht und dann sind alle sehr glücklich.»

Forte ist sich bewusst, dass nach dem fulminanten Schlussspurt in der abgelaufenen Saison die Liga wieder von null beginnt. Aber die gute Stimmung, den «Vibe», wolle man mitnehmen.

Im Stade de la Tuilière rollt der Ball für Winterthur am Sonntag ab 16 Uhr erstmals in der Saison 2025/26. blue Sport überträgt live.