Super League Winterthur gegen St.Gallen wird kurzfristig abgesagt

Patrick Lämmle

17.1.2026

blue Sport

Der Schiedsrichter hat den Rasen auf der Schützenwiese in Winterthur wegen gefrorenem Boden als unbespielbar eingestuft.

Redaktion blue Sport

17.01.2026, 14:59

17.01.2026, 15:00

Die ursprünglich für diesen Samstag um 18.00 Uhr angesetzte Partie der 20. Runde der Super League zwischen dem FC Winterthur und dem FC St.Gallen ist verschoben worden.

Grund für die Verschiebung der Partie: Der teilweise gefrorene Platz wurde als unbespielrbar beurteilt. «

«Um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden, wird das Spiel verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, das neue Datum wird später festgelegt», schreibt der FC Winterthur.

St. Gallen-Star Carlo Boukhalfa: Kunststudent mit Krieger-Tattoo

St. Gallen-Star Carlo Boukhalfa: Kunststudent mit Krieger-Tattoo

St. Gallens Königstransfer Carlo Boukhalfa erklärt blue Sport, weshalb er sich Achilles auf den Unterarm tätowieren liess und warum die St. Galler Fans träumen dürfen.

Zubi spekuliert: «Man könnte einen Tausch machen – Hitz zu St. Gallen, Zigi zu Basel»

Zubi spekuliert: «Man könnte einen Tausch machen – Hitz zu St. Gallen, Zigi zu Basel»

Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen»

Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen»

FCB sucht Hitz-Nachfolger - Das sind Zubis Favoriten

FCB sucht Hitz-Nachfolger - Das sind Zubis Favoriten

Sommer und…? Pascal Zuberbühler nennt seine Top-Favoriten, die Marwin Hitz beim FC Basel beerben könnten.

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

FCB-Verteidiger Aleksandar Daniliuc und Trainer Ludovic Magnin sprechen bei blue Sport über ihre Weihnachten, den Bussenkatalog für Übergewicht – und die Angst vor der Waage.

