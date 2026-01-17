blue Sport

Der Schiedsrichter hat den Rasen auf der Schützenwiese in Winterthur wegen gefrorenem Boden als unbespielbar eingestuft.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Die ursprünglich für diesen Samstag um 18.00 Uhr angesetzte Partie der 20. Runde der Super League zwischen dem FC Winterthur und dem FC St.Gallen ist verschoben worden.

Grund für die Verschiebung der Partie: Der teilweise gefrorene Platz wurde als unbespielrbar beurteilt. «

«Um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden, wird das Spiel verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, das neue Datum wird später festgelegt», schreibt der FC Winterthur.