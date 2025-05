Im Studio werden die drei Elfmeter-Szenen analysiert 17.05.2025

Am Ende gelingt Winterthur gegen Yverdon in extremis ein 2:2 und bleibt im Abstiegskampf vor den Romands. Doch die Eulachstädter dürfen sich beim Schiedsrichter und VAR bedanken. Gleich zwei umstrittene Penalty-Entscheidungen fallen zu ihren Gunsten aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem Yverdon mit einer 2:1-Führung in die Pause geht, startet Winterthur mutig in die zweite Halbzeit, kommt besser ins Spiel und drängt auf den Ausgleich.

Gleich zweimal erhalten die Eulachstädter einen höchst umstrittenen Elfmeter: Beim ersten scheitert Buess an Bernardoni, der glänzend pariert.

Doch das Heimteam bleibt hartnäckig. In der Nachspielzeit verhängt Sven Wolfensberger erneut einen zweifelhaften Strafstoss – diesmal verwandelt Frei eiskalt. Viel Glück für den FCW, der sich über mangelndes Schiri-Glück nicht beklagen kann.

Der Unparteiische lässt derweil ein potenziell strafbares Einsteigen von Bernardoni ungeahndet – trotz VAR-Eingriff. Mehr anzeigen

Penaltyszene 1

Nach einer Ecke von Frei drängt sich FCW-Joker Christian zwischen Yverdon-Goalie Paul Bernardoni und den Ball. Der Torhüter touchiert dabei den Stürmer minim, der Senegalese hebt gleich ab und wälzt sich am Boden. Schiedsrichter Sven Wolfensberger taxiert die Szene in der 77. Minute als Elfmeter – der VAR schaltet sich nicht ein, was auch blue Sport Co-Kommentator Dani Gygax überrascht. Rolf Fringer hält im Studio fest: «Kein Foul für einen Penalty.» Auch für Schiri-Experte Bruno Grossen ist es «zu wenig».

79. Minute: Winterthur erhält umstrittenen Penalty – Buess verschiesst 17.05.2025

Penaltyszene 2

Sünder Bernardoni hält anschliessend den Elfmeter von Roman Buess. Kurz darauf schaut sich Wolfensberger eine direkte Szene nach dem Elfmeter nochmals am Monitor an. Auf den Bildern sieht man: Bernardoni kommt bei einem hohen Ball zu spät und trifft Buess klar Gesicht. Obwohl sich der VAR gemeldet hat – was er gemäss Definition nur bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheiden tun darf – verwehrt Wolfensberger dem Heimteam den hier gerechtfertigten Elfer. Auch Gygax zeigt sich erneut verwundert und sagt: «Das verstehe ich jetzt nicht.» «Für mich ein Penalty», hält auch Grossen fest.

79. Minute: Schiri lässt Bernardoni-Aktion trotz VAR-Meldung durchgehen 17.05.2025

Penaltyszene 3

Der neutrale Zuschauer kann die beiden Urteile als ausgleichende Gerechtigkeit abtun. Doch Wolfensberger tritt nochmals in der 94. Minute in Erscheinung. Der Unparteiische sieht bei einer Ecke ein Foul von Christian Marques an Roman Buess, der zuvor im Duell mit seinem Gegenspieler zu Boden geht. Dabei war es gemäss den Bildern wohl eher Buess, der bei Marques den Arm einklemmte. «Buess macht es clever», lobt Fringer vor allem den FCW-Angreifer. «Der Schiedsrichter sieht nur, wie er gehalten wird und umfällt.» Da der VAR stumm bleibt, darf Fabian Frei den fälligen Strafstoss ausführen – und er verwertet.

96. Minute: Tor Winterthur 2:2 – Frei verwertet umstrittenen Penalty 17.05.2025

Kurzum: Wolfensberger, der in dieser Saison in der Super League in 18 Spielen 9 Elfmeter pfiff – so viele wie kein anderer Referee –, trifft heute auf der Schützenwiese mehrere kritische Entscheidungen, die unter dem Strich dem Heimteam zugutekamen.

Der Ärger im Yverdon-Lager ist dementsprechend riesengross. «Wenn der Schiedsrichter will, dass Winterthur gewinnt, soll er uns das sagen», meint etwa Captain William Le Pogam. Und Spielmacher Antonio Marchesano spricht beim letzten Penalty von einer «grossen Frechheit.»

Marchesano: «Ich merke, es ist wirklich einfach gegen uns zu pfeifen» 17.05.2025

Winti-Coach Forte: «So etwas habe ich noch selten erlebt» 17.05.2025