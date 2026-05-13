Kasami unter Tränen: «Mir fehlen die Worte» 12.05.2026

Mit zwei Toren bringt Pajtim Kasami den FC Winterthur im Abstiegsknüller gegen GC auf die Siegerstrasse. Aber das reicht nicht. Nach einem spektakulären Comeback sind es die Hoppers, die sich in die Barrage retten. Die Stimmen zum Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Winterthur gibt im so wichtigen Duell um den Abstieg gegen GC eine 2:0-Führung aus der Hand und verliert 2:3.

Damit steht der Abstieg der Eulachstädter in die Challenge League fest. Nach der Partie ist die Enttäuschung beim FCW dementsprechend gross.

Pajtim Kasami bedankt sich unter Tränen bei den Fans und sagt: «Es tut sehr weh. Das wird sicher noch lange in meinem Kopf bleiben.»

Auf der Gegenseite ist die Freude über das Verhindern des direkten Abstiegs gross.

GC-Trainer Peter Zeidler verrät im Interview bei blue Sport, dass ihm beim Jubeln sogar die Kontaklinse herausgefallen ist. Mehr anzeigen

«Ich bin traurig. Mir fehlen etwas die Worte», so ein sichtlich aufgelöster Pajtim Kasami nach der bitteren 2:3-Pleite gegen GC im Interview bei blue Sport. Der Doppeltorschütze schiesst seine Farben vor der Pause mit 2:0 in Führung und verleiht den Winterthurer Hoffnungen auf die Barrage damit kurzzeitig neues Feuer.

In der zweiten Halbzeit trifft GC dann aber dreifach und schickt den FCW in die Challenge League. «Ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal so ein Match erleben durfte und wir das Spiel so aus der Hand gegeben haben», gibt sich Kasami ungläubig. «Es tut sehr weh. Wir hatten heute grossartige Fans hier, es war wie ein Heimspiel. Das macht mich umso trauriger, dass wir das Resultat nicht nach Hause mitgenommen haben. Das wird sicher noch lange in meinem Kopf bleiben.»

Rahmen: «Der Penalty hat uns aus der Ordnung gebracht» 12.05.2026

Auch Winti-Trainer Patrick Rahmen zeigt sich bitter enttäuscht: «Wir haben noch einmal alles investiert. Wir wollten heute unbedingt gewinnen und haben eigentlich alle Vorteile auf unsere Seite geholt. Ein Penalty hat uns dann völlig aus der Ordnung gebracht. Jetzt ist es so.»

Es sei schwierig, gegenüber dem Team die richtigen Worte zu finden. «Die Enttäuschung ist einfach extrem riesig», sagt Rahmen – und weiter: «Wir haben eine unglaubliche Unterstützung von den Fans und vom ganzen Umfeld. Wir wollten unbedingt in der Super League bleiben. Und wenn man sieht, wie viele Zuschauer von uns heute wieder hier waren und wie voll die Schützi immer ist, dann glaube ich, dass wir auch fehlen werden.»

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Zeidler jubelt auf Kosten der Kontaktlinse

Auf der Gegenseite ist die Freude nach dem 3:2-Comebacksieg entsprechend gross. «Die anderen haben mich beim Jubeln so attackiert, dass eine Kontaktlinse herausgefallen ist», lacht GC-Trainer Peter Zeidler im Interview bei blue Sport.

«Klar haben wir Glück benötigt. Ab dem 0:2 war es schon ein Tanz auf der Rasierklinge, da hätte es auch 0:3 sein können und dann wäre es vorbei gewesen», so Zeidler. «Aber wir haben Charakter bewiesen und danach waren die Dynamik und das Momentum klar für uns. Kompliment an die Mannschaft. Sie laufen und kämpfen für ihre Kollegen, so habe ich sie kennengelernt, das gefällt mir.»

Zeidler: «Es war ein Tanz auf der Rasierklinge» 12.05.2026

Der 63-Jährige will den Fokus nun sofort auf die Barrage legen. «Jetzt müssen wir uns gut erholen und dann schauen wir, wie wir die zwei Spiele angehen. Ich bin schon voll im Barrage-Modus. Egal ob gegen Aarau oder Vaduz. Sie sind beide gut und dann brauchen wir eine gute Leistung, so ähnlich wie heute.»

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