Forte: «Retourkutsche von den Schiedsrichtern» 09.02.2025

Die Kritik von Uli Forte am Schweizer Schiedsrichterwesen hat Konsequenzen. Der Trainer des FC Winterthur wird vom Disziplinarrichter für zwei Spiele gesperrt.

Keystone-SDA, lemi, sda SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Uli Forte hat sich am Sonntagabend kritisch gegenüber der Schiedsrichterleistung geäussert. Er vermutete im Gespräch mit blue Sport bei der Roten Karte für Tobias Schättin ( Fehlentscheid ) eine Retourkutsche für seine jüngste Kritik.

Die Liga hatte ein Verfahren gegen Forte eröffnet.

Nun ist das Strafmass klar: Forte wird dem FC Winterthur zwei Spiele fehlen. Mehr anzeigen

Forte war am Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen Luzern nach zwei Verwarnungen des Feldes verwiesen worden. Der 50-Jährige witterte danach eine «Retourkutsche» für seine wenige Tage zuvor geäusserte Kritik an der Leistung der Schiedsrichter.

Das arg abstiegsbedrohte Winterthur muss somit am Samstag im Heimspiel gegen die Young Boys und am Sonntag, 23. Februar, auswärts gegen Servette ohne Forte an der Seitenlinie auskommen.