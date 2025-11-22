  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir waren scheisse!» Die beeindruckende Wutrede von Winti-Goalie Kapino im Transkript

Tobias Benz

22.11.2025

Winti-Goalie Kapino mit Wutrede nach YB-Pleite: «Wir waren scheisse!»

Winti-Goalie Kapino mit Wutrede nach YB-Pleite: «Wir waren scheisse!»

Winterthur verliert bei den Berner Young Boys mit 0:5. Nach der Partie findet Winti-Goalie Stefanos Kapino im Interview bei blue Sport klare Worte.

22.11.2025

Winterthur verliert bei den Berner Young Boys mit 0:5. Nach der Partie findet Winti-Goalie Stefanos Kapino im Interview bei blue Sport klare Worte. Hier gibt's die vollständige Übersetzung.

Tobias Benz

22.11.2025, 21:32

22.11.2025, 21:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Winterthur geht bei YB unter und verliert klar und deutlich mit 0:5.
  • Gäste-Goalie Stefanos Kapino spricht nach der Partie im Interview bei blue Sport Klartext: «Wir waren scheisse!»
  • Die komplette Wutrede des 31-jährigen Griechen gibt's im Video und als Übersetzung.
Mehr anzeigen

So hat sich Patrick Rahmen die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sicher nicht vorgestellt: Winterthur kassiert bei YB eine 0:5-Pleite und bleibt auch nach 14 Runden abgeschlagen am Tabellenende der Super League. Nach dem Spiel findet Winti-Goalie Stefanos Kapino bei blue Sport deutliche Worte. Die Wutrede des 31-Jährigen im Transkript.

Stefanos Kapino: Es geht nicht nur um die vier Gegentore. Sie hätten fünf-, sechsmal so viele Tore schiessen können. Für mich ist das ein peinliches Spiel. Es ist ein peinliches Spiel. Ich denke, wir müssen verstehen, dass das Profifussball ist. Wir haben jetzt November. Wir haben in allen Spielen – ich weiss nicht wie viele – Gegentore kassiert. Und es geht nicht nur um die Gegentore, sondern auch darum, wie viele Chancen die anderen Mannschaften in jedem Spiel bekommen. Und wir müssen vor allem anfangen, den Verein zu respektieren, denn mit diesen Leistungen respektieren wir weder den Verein noch uns selbst. Und ja, die Fans sind heute hierhergekommen und haben drei Stunden lang in der Kälte ausgeharrt, um uns zu unterstützen. Und was haben wir getan? Wir waren scheisse, sorry. Wir waren wieder scheisse. Das ist inakzeptabel. Ich hatte das noch nie in meinem Leben. Wir müssen uns alle selbst im Spiegel anschauen. Winterthur gehört nicht immer auf den letzten Platz. Mit diesen Fans, dieser Stadt ist das inakzeptabel, einfach inakzeptabel.

Mit Paddy (Patrick Rahmen), mit dem, was er uns während der Woche gezeigt hat, wissen wir alles. Wir sind so gut vorbereitet. Es liegt an unserer Mentalität. Wir wissen genau, was sie tun werden. Sicher, YB ist eine sehr gute Mannschaft. Man kann leiden, man kann verlieren, aber man darf nicht diese Einstellung haben. Und in den letzten fünf Spielen hatte ich dieses Gefühl nicht, besonders zu Hause hatte ich es nicht. Aber wir zeigen heute wieder die gleiche Einstellung wie in Thun. Wir kommen nur an die Auswärtsspiele, damit wir da sind. Dann ist es besser, wir bleiben in Winti, dann verlieren wir 3:0 Forfait, wenn wir gar nicht erst hierher kommen, und dann ist es vorbei. Aber das ist kein professioneller Fussball. Wir sind professionelle Fussballspieler. Wirklich, wir müssen uns selbst im Spiegel anschauen und mehr tun.

Wie ich schon sagte, jeder muss sich selbst betrachten. Wir sprechen die ganze Zeit miteinander. Wir werden wieder miteinander sprechen. Ich bin einer der Kapitäne, einer der Anführer. Wir versuchen, mit unserer Erfahrung zu helfen. Aber letztendlich müssen wir aufwachen. Es geht um die Zukunft von uns allen und um die Zukunft des Klubs. Als Erstes – ich schwöre – müssen wir diesen Klub respektieren. Und mit solchen Darbietungen respektieren wir den Klub nicht.

Das könnte dich auch interessieren

Highlights im Video. Sanches feiert Torpremiere, Fassnacht trifft doppelt – YB zerlegt Winterthur

Highlights im VideoSanches feiert Torpremiere, Fassnacht trifft doppelt – YB zerlegt Winterthur

Winti-Trainer Rahmen: «Es muss sich jeder hinterfragen»

Winti-Trainer Rahmen: «Es muss sich jeder hinterfragen»

22.11.2025

YB – Winterthur 5:0

YB – Winterthur 5:0

Super League | 14. Runde | Saison 25/26

22.11.2025

Meistgelesen

Republikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»
Trump rudert nach Todes-Drohungen gegen Demokraten zurück +++ Marjorie Taylor Greene tritt zurück
Cassano schiesst Lugano in Unterzahl zum Sieg beim Tabellenführer
Forscher warnen vor «ultraverarbeiteter Ernährung»
465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses

Fussball-News

Ligue 1. Zakaria sieht Rot – Embolo trifft und siegt

Ligue 1Zakaria sieht Rot – Embolo trifft und siegt

Challenge League. Aarau verliert Spiel gegen Nyonnais und die Tabellenführung

Challenge LeagueAarau verliert Spiel gegen Nyonnais und die Tabellenführung

Thuns Siegesserie gerissen. Cassano schiesst Lugano in Unterzahl zum Sieg beim Tabellenführer

Thuns Siegesserie gerissenCassano schiesst Lugano in Unterzahl zum Sieg beim Tabellenführer

Premier League. Liverpool mit Klatsche gegen Nottingham – Xhaka und Sunderland unterliegen Fulham

Premier LeagueLiverpool mit Klatsche gegen Nottingham – Xhaka und Sunderland unterliegen Fulham

Video-Highlights. Luzern holt gegen Servette trotz Blitzstart und 2:0-Vorsprung nur einen Punkt

Video-HighlightsLuzern holt gegen Servette trotz Blitzstart und 2:0-Vorsprung nur einen Punkt