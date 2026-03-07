  1. Privatkunden
Noch kein Zu-Null-Spiel Winti-Keeper Kapino hütet die Schiessbude der Liga

Moritz Meister

7.3.2026

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

Winti-Keeper Kapino: «Meine Frau interessiert Fussball überhaupt nicht»

78 Gegentore - so oft wie Stefanos Kapino muss in der Super League kein Torhüter den Ball aus dem Netz fischen. Trotz allen Widrigkeiten bleibt der erfahrene Winterthur-Keeper für die restlichen Spiele zuversichtlich.

06.03.2026

Bereits 78 Gegentreffer kassierte der FC Winterthur. Noch kein Spiel konnte das Team von Patrick Rahmen ohne Gegentor beenden. Das sind alles Zahlen, die auf einen Abstieg hindeuten. Dennoch glaubt Goalie Stefanos Kapino an den Klassenerhalt und will gegen Sion erstmals zu Null spielen.

Moritz Meister

07.03.2026, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Winterthur ist mit 78 Gegentreffern die Schiessbude der Super League.
  • Kein Wunder droht dem FCW der Abstieg.
  • Goalie Stefanos Kapino bleibt dennoch optimistisch und hofft auf  erstes Spiel ohne Gegentor gegen Sion.
Mehr anzeigen

Nachdem der FC Winterthur unter der Woche im Heimspiel gegen Servette einen wichtigen Punkt holen konnte, sollen beim Gastspiel in Sion gleich drei weitere Punkte folgen. Ein Mann, der auch in dieser Partie mal wieder im Mittelpunkt stehen dürfte, ist Winti-Goalie Stefanos Kapino.

Der 31-jährige Grieche ist trotz bereits 78 Gegentoren eine der wenigen Konstanten beim Tabellenletzten. Wer weiss, wo Winti ohne ihn stehen würde? Bislang konnte das Schlusslicht noch keine Partie ohne Gegentor beenden, dennoch bleibt Kapino optimistisch, hofft weiter auf den Klassenerhalt und möglicherweise die erste Weisse-Weste in der Partie gegen Sion.

