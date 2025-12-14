  1. Privatkunden
Lobeshymnen für Roman Buess Winti-Trainer Rahmen: «Er hat allen gezeigt, dass er da ist – vor allem mir»

Andreas Lunghi

14.12.2025

Rahmen: «Das gibt der Mannschaft Auftrieb»

Rahmen: «Das gibt der Mannschaft Auftrieb»

13.12.2025

Der FC Winterthur kommt beim FC Zürich spät zum 2:2-Ausgleich. Für den Punktegewinn ist ausgerechnet Ergänzungsspieler Roman Buess verantwortlich. Sein Trainer hält nach dem Spiel mit den Lobeshymnen nicht zurück.

Andreas Lunghi

14.12.2025, 09:45

Im Letzigrund läuft die 88. Minute. Winterthur liegt gegen den FCZ mit 1:2 zurück, die zwölfte Saisonniederlage bahnt sich an. Dann läuft der soeben eingewechselte Roman Buess in den gegnerischen Strafraum und wird vom FCZler Ilan Sauter am Trikot zurückgehalten – Elfmeter.

Highlights im Video. FCZ vergibt Sieg gegen Winterthur in der Nachspielzeit

Highlights im VideoFCZ vergibt Sieg gegen Winterthur in der Nachspielzeit

Der 33-jährige Stürmer legt sich den Ball hin und sichert seiner Mannschaft spät noch einen Punkt. Dass Buess in einer solchen Situation kühl bleibt, ist nicht selbstverständlich, ist es in Zürich doch sein erster Einsatz seit anfangs Oktober.

«Es ist nicht ganz einfach, wenn man nicht so oft spielen kann», sagt der 33-Jährige nach dem Schlusspfiff im Interview beim blue Sport. «Ich bin einfach froh, konnte ich mit dem Goal der Mannschaft helfen. Mir persönlich tut es unbestritten sehr gut – mal schauen, was die nächsten Wochen bringen.»

«Unglaublich wichtige Persönlichkeit»

Auch wenn Buess in dieser Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers kommt, ist er für den FCW essenziell: «Er ist eine unglaublich wichtige Persönlichkeit in unserem Verein», sagt Winti-Trainer Patrick Rahmen bei blue Sport.

Er unterstütze stetig das Team und gebe immer alles. «Ich weiss natürlich, dass er immer noch da ist und es ist klar, dass er auch mal unglücklich ist, wenn er nicht dabei ist oder nicht spielt.»

Rahmen habe den Neuzugängen die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Er sei dann auch nicht immer zufrieden gewesen, für den Aufwand, die diese betrieben haben. Buess hingegen sei ein Spieler, der immer alles gibt. «Für das, was er in den letzten Wochen gemacht hat, und vielleicht nicht zurückbekommen hat, hat er gegen den FCZ allen gezeigt, dass er da ist – vor allem auch mir.»

Zürich – Winterthur 2:2

Zürich – Winterthur 2:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Buess: «Es ist nicht so einfach, wenn man nicht so oft spielen kann»

Buess: «Es ist nicht so einfach, wenn man nicht so oft spielen kann»

13.12.2025

Hediger: «Das ist nicht das, was wir auf den Platz bringen müssen»

Hediger: «Das ist nicht das, was wir auf den Platz bringen müssen»

13.12.2025

