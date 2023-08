und herzlich willkommen zur 3. Runde der Super League. Für die Young Boys gab es letzte Woche gegen Aufsteiger Yverdon nur ein 2:0, heute wollen die Berner gegen Winti zum Siegen zurückfinden. Der FCW hingegen wartet nach dem 0:0 gegen Luzern und der Niederlage gegen Basel noch auf den ersten Sieg unter Neo-Coach Patrick Rahmen. Kann Winti ausgerechnet den Meister ärgern?

Im Parallelspiel kommt es zum Westschweizer Duell zwischen Lausanne-Ouchy und Servette. Die Waadtländer haben als einziges Super-League-Team nach zwei Runden noch keinen Punkt geholt. Heute sind die Chancen aber durchaus intakt, denn die Genfer haben noch die 120 Minuten vom Mittwoch in der Champions-League-Quali (Sieg im Penaltyschiessen gegen Genk) in den Beinen. Die Euphorie in Genf ist aber gross. Das Spiel gegen die Glasgow Rangers ist bereits ausverkauft.

