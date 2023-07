Fabio Landert: «So etwas wollte ich schon immer mal machen» Ein Fussballmatch schauen wie am Stammtisch? «Kick'n'Trash» machts möglich und vereint dabei Fussball-Experten, Comedians und weitere Promis mit dir als interaktivem Zuschauer. «Unfachmännische» Kommentare sind dabei Programm. 21.07.2023

Zum Saisonstart der Super League bringt blue Sport ein neues Format auf den Markt. Bei «Kick'n'Trash» geht es um Fussball – aber nicht nur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 22. Juli startet die Super League in die neue Fussball-Saison.

blue Sport lanciert für ausgewählte Spiele das neue Streaming-Format «Kick'n'Trash».

Beim Spiel zwischen St. Gallen und dem FC Basel am Samstag um 18 Uhr werden Experte Timm Klose, Comedian Fabio Landert und Freestyle-Snowboarder Nicolas Huber mit von der Partie sein. Mehr anzeigen

Zum Saisonauftakt am Samstag kommt es gleich zum Knüller zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel. Bei blue Sport ist dies auch der Startschuss für das neue Streaming-Format «Kick'n'Trash». Dies ist eine interaktive Mischung aus Live-Talk und Live-Spiel. Das Konzept: Drei Gäste schauen zusammen den Match und unterhalten sich, gleichzeitig können sich Zuschauer*innen via Social Media einbringen.

In der ersten Folge sind blue-Experte Timm Klose, der St.Galler Comedian Fabio Landert sowie Freestyle-Snowboarder und Influencer Nicolas Huber mit von der Partie. «Kick'n'Trash» wird über die Saison hinweg für ausgesuchte Partien produziert. Die Debüt-Folge zum Spiel zwischen St. Gallen und Basel kannst du am Samstag ab 17:50 Uhr entweder im Free-TV auf blue Zoom, über blue News oder in den sozialen Medien (Youtube und TikTok) gratis mitverfolgen.

Das blue-Aufgebot für die erste Folge «Kick'n'Trash»: Snowboarder Nicolas Huber, blue-Experte Timm Klose und Comedian Fabio Landert.

«Mit Kick'n'Trash machen wir weitere Schritte in die Streaming-Welt. Das Format soll in erster Linie unterhalten und den Fussball auch von einer anderen Seite beleuchten. Darum haben wir neben Timm Klose auch nicht primär klassische Fussballexperten mit dabei, sondern Persönlichkeiten, die mit Begeisterung auch Themen abseits des klassischen Fussballs ansprechen», erklärt Claudia Lässer, Chief Product Officer blue Sport & blue News. Für Fans der klassischen Berichterstattung gibt es die Partie auch in regulärer Form als Teil des blue Sport Abos.

Kids Day in Bern

Das Programm zum Start der Credit Suisse Super League wird abgerundet mit dem ersten blue Sport Kids Day am Sonntag, 23. Juli. Rund um die Partie zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Lausanne-Sport erhalten Kinder aus der Deutsch- und Westschweiz die Möglichkeit, hinter die Kulissen einer TV-Live-Produktion zu schauen und aktiv an der Berichterstattung mitzuwirken.