  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

GC-Trainer Gerald Scheiblehner «Wir haben eine ganz klare Idee im Verein»

Tobias Benz

12.9.2025

GC-Coach Scheiblehner: «Will als Führungskraft und Freund wahrgenommen werden»

GC-Coach Scheiblehner: «Will als Führungskraft und Freund wahrgenommen werden»

Seit Saisonstart ist der Österreicher Gerald Scheiblehner Trainer bei den Grasshoppers. Der 48-Jährige erklärt im Interview mit blue Sport, wie er GC wieder auf Vordermann bringen will.

11.09.2025

Seit Saisonstart ist der Österreicher Gerald Scheiblehner Trainer bei den Grasshoppers. Im Interview mit blue Sport erklärt der 48-Jährige, wie er GC wieder auf Vordermann bringen will.

Redaktion blue Sport

12.09.2025, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der neue GC-Trainer Gerald Scheiblehner spricht mit blue Sport über seine Ambitionen in Zürich.
  • Dabei verrät der Österreicher, dass er bei seinen Spielern als Führungskraft, aber in gewissen Situationen auch als Freund wahrgenommen werden möchte.
  • Zudem sieht er bei GC das richtige Umfeld, um als Klub aus der schwierigen Situation herauszufinden.
Mehr anzeigen

Die Zürcher Grasshoppers sind mit drei Punkten aus fünf Spielen verhalten in die neue Super-League-Saison gestartet. Noch steht kein Sieg zu Buche, mit drei Unentschieden zeigt sich das Team unter Gerald Scheiblehner aber als schwer bezwingbar.

Der Österreicher, der zum ersten Mal ohne Familie im Ausland arbeitet, ist sich der Schwierigkeit seiner Aufgabe durchaus bewusst. «Ich habe gehört, dass ich GC in einer schwierigen Phase übernommen habe», sagt der 48-Jährige gegenüber blue Sport. Das sei sozusagen seine erste Erfahrung in der Schweiz gewesen. «Das war der Einstieg in Zürich: Das wird eine grosse Herausforderung.»

Wichtig sei in so einer Situation, dass man Menschen um sich habe, die alle dasselbe Ziel verfolgen, erklärt Scheiblehner. Und das sei bei GC der Fall. «Wir haben eine ganz klare Idee im Verein, wie die Zukunft aussehen soll.»

Führungskraft und Freund zugleich

Dabei möchte der Österreicher bei seinen Spielern als Führungskraft und Kumpel zugleich wahrgenommen werden. Er wolle nicht immer der «Autoritäre» sein, sondern «in gewissen Situationen auch als eine Art Freund wahrgenommen werden. Dann bin ich zufrieden.»

Als Mensch legt Scheiblehner viel Wert darauf, dass man Mitmenschen gegenüber viel Wertschätzung mitbringt. «So möchte ich bei den Fans wahrgenommen werden. Aber dass man trotzdem erkennt, dass ich sehr leistungsorientiert bin. Ich verlange sehr viel, aber habe auch Verständnis dafür, wenn es nicht immer funktioniert.»

Was Scheiblehner über die kulturellen Unterschiede zwischen seinem Heimatland und der Schweiz sagt, erfährst du im Video oben.

Bei GC steht der 48-Jährige am Sonntag wieder an der Seitenlinie im Einsatz. Um 16.30 Uhr empfangen die Hoppers zuhause den FC Lausanne-Sport. Ob es dann mit dem ersten Saisonsieg klappen wird?

Meistgelesen

Schwerer Unfall im Europa-Park  – Polizei gibt neue Details bekannt
«Team Putin»: Trump-Kritik bringt brisante Wendung in Lanz-Debatte
Amerikas wahre Gefahr lauert im Innern
Jetzt kennt Putin die Schwächen der Nato-Luftabwehr
Ermittler veröffentlichen neues Video – springt hier der Attentäter vom Dach?

Fussball-News

Ex-Inter-Goalie aussortiert. Onana von Manchester United zu Trabzonspor

Ex-Inter-Goalie aussortiertOnana von Manchester United zu Trabzonspor

Barthélémy Constantin. «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin«Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Weg frei für die Champions League. Köhn profitiert von Verletzung seines Kontrahenten

Weg frei für die Champions LeagueKöhn profitiert von Verletzung seines Kontrahenten

Von Insigne bis Ziyech. Diese Top-Stars sind aktuell ablösefrei zu haben

Von Insigne bis ZiyechDiese Top-Stars sind aktuell ablösefrei zu haben

Champions League. Madrid beerbt Mailand als Finalort 2027

Champions LeagueMadrid beerbt Mailand als Finalort 2027