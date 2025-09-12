GC-Coach Scheiblehner: «Will als Führungskraft und Freund wahrgenommen werden» Seit Saisonstart ist der Österreicher Gerald Scheiblehner Trainer bei den Grasshoppers. Der 48-Jährige erklärt im Interview mit blue Sport, wie er GC wieder auf Vordermann bringen will. 11.09.2025

Seit Saisonstart ist der Österreicher Gerald Scheiblehner Trainer bei den Grasshoppers. Im Interview mit blue Sport erklärt der 48-Jährige, wie er GC wieder auf Vordermann bringen will.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue GC-Trainer Gerald Scheiblehner spricht mit blue Sport über seine Ambitionen in Zürich.

Dabei verrät der Österreicher, dass er bei seinen Spielern als Führungskraft, aber in gewissen Situationen auch als Freund wahrgenommen werden möchte.

Zudem sieht er bei GC das richtige Umfeld, um als Klub aus der schwierigen Situation herauszufinden. Mehr anzeigen

Die Zürcher Grasshoppers sind mit drei Punkten aus fünf Spielen verhalten in die neue Super-League-Saison gestartet. Noch steht kein Sieg zu Buche, mit drei Unentschieden zeigt sich das Team unter Gerald Scheiblehner aber als schwer bezwingbar.

Der Österreicher, der zum ersten Mal ohne Familie im Ausland arbeitet, ist sich der Schwierigkeit seiner Aufgabe durchaus bewusst. «Ich habe gehört, dass ich GC in einer schwierigen Phase übernommen habe», sagt der 48-Jährige gegenüber blue Sport. Das sei sozusagen seine erste Erfahrung in der Schweiz gewesen. «Das war der Einstieg in Zürich: Das wird eine grosse Herausforderung.»

Wichtig sei in so einer Situation, dass man Menschen um sich habe, die alle dasselbe Ziel verfolgen, erklärt Scheiblehner. Und das sei bei GC der Fall. «Wir haben eine ganz klare Idee im Verein, wie die Zukunft aussehen soll.»

Führungskraft und Freund zugleich

Dabei möchte der Österreicher bei seinen Spielern als Führungskraft und Kumpel zugleich wahrgenommen werden. Er wolle nicht immer der «Autoritäre» sein, sondern «in gewissen Situationen auch als eine Art Freund wahrgenommen werden. Dann bin ich zufrieden.»

Als Mensch legt Scheiblehner viel Wert darauf, dass man Mitmenschen gegenüber viel Wertschätzung mitbringt. «So möchte ich bei den Fans wahrgenommen werden. Aber dass man trotzdem erkennt, dass ich sehr leistungsorientiert bin. Ich verlange sehr viel, aber habe auch Verständnis dafür, wenn es nicht immer funktioniert.»

Was Scheiblehner über die kulturellen Unterschiede zwischen seinem Heimatland und der Schweiz sagt, erfährst du im Video oben.

Bei GC steht der 48-Jährige am Sonntag wieder an der Seitenlinie im Einsatz. Um 16.30 Uhr empfangen die Hoppers zuhause den FC Lausanne-Sport. Ob es dann mit dem ersten Saisonsieg klappen wird?