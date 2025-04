Hüppi: «Wir haben vollstes Vertrauen in das Trainer-Team» 21.04.2025

Der FC St.Gallen verpasst die Top-6 haarscharf und muss in die Abstiegsrunde. Nach der Partie gegen Sion spricht Präsident Matthias Hüppi mit blue Sport über verpasste Ziele und die Ambitionen für den Rest der Saison.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St.Gallen verpasst die Top-6 und muss in die Abstiegsrunde.

Präsident Matthias Hüppi zeigt sich enttäuscht über die verpassten Ziele, schliesst aber einen Trainerwechsel aus und fordert von der Mannschaft nun einen starken Saisonabschluss.

Immerhin ist der Ligaerhalt bereits gesichert – der Rest der Meisterschaft dient nun einer Art verlängerten Saisonvorbereitung. Mehr anzeigen

Der FC St.Gallen will am Ostermontag vor ausverkauftem Haus im Kybunpark unbedingt in die Top-6 vorstossen, verpasst die Championship Group am Ende aber aufgrund des Torverhältnisses haarscharf.

Bitter für die Espen, die zuletzt starke Auftritte zeigten, auch Sion mit 1:0 schlagen, deren Aufbäumen aber zu spät in der Meisterschaft kam. Weil Lugano im Parallelspiel gegen Lausanne-Sport 0:2 verliert, muss der FCSG für die letzten fünf Spiele der Saison in die Abstiegsrunde.

«Das Ziel im Cup haben wir ganz klar verpasst und das Ziel in der Meisterschaft haben wir ganz klar verpasst», zeigt sich Präsident Matthias Hüppi nach der Partie im Interview mit blue Sport niedergeschlagen. «Es hat nicht gereicht. Aber mir war wichtig, dass der Auftritt heute ein guter ist, damit das Publikum belohnt wird.»

«Wir haben vollstes Vertrauen in das Trainerteam»

Immerhin sei das europäische Saisonziel mit dem Erreichen der Gruppenphase in der Conference League übertroffen worden, hält Hüppi fest. Dort hatte man sich zuerst lediglich das Erreichen der Playoffs vorgenommen – aktuell wohl ein kleiner Trost für den St.Galler Anhang, der nächstes Jahr definitiv keinen europäischen Fussball zu sehen bekommt.

«Es lag an den Phasen im Frühjahr, als wir gegen Winterthur und Yverdon Punkte haben liegen lassen», analysiert Christian Witzig nach dem 1:0 gegen Sion. Auch Abwehrspieler Jozo Stanic sieht das Problem in den Spielen gegen die vermeintlich einfacheren Gegner. «Die Enttäuschung ist riesengross. Wir haben einfach Spiele, die wir hätten gewinnen müssen, nicht gewonnen.»

Witzig: «An den letzten Spielen hat es nicht gelegen» 21.04.2025

Hüppi blickt indes bereits wieder in die Zukunft. «Die Sonne scheint hier für alle, es steht keiner alleine draussen im Regen. Wir haben das gemeinsam verpasst. Wir müssen jetzt die richtigen Schlüsse ziehen.» Einen Trainerwechsel schliesst der FCSG-Präsident derweil kategorisch und mit klaren Worten aus.

«Wir haben vollstes Vertrauen in das Trainerteam» – das Ziel sei es jetzt, einen starken Saisonabschluss zu liefern. Dieser stellt für St.Gallen allerdings nur noch eine Art vorgeschobener Saisonvorbereitung dar. Mit 47 Punkten vor den letzten fünf Partien können die Ostschweizer rechnerisch nämlich nicht mehr absteigen.

Stanic: «Die Enttäuschung ist riesengross» 21.04.2025