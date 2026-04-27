Gerber: «Aktuell herrscht grosse Ernüchterung» 26.04.2026

Ein Last-Minute-Treffer von Chima Okoroji verschiebt die Thuner Meisterfeier erneut. Thun-Präsident Andres Gerber konnte dadurch an seinem Geburtstag noch nicht die erste Meisterschaft des Klubs feiern.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Thun muss die mögliche Meisterfeier nach dem Last-Minute-Sieg von St. Gallen erneut verschieben, was für Ernüchterung sorgt.

Präsident Andres Gerber bleibt dennoch optimistisch und betont den komfortablen Vorsprung von elf Punkten vier Runden vor Schluss.

Trotz verpasster Feier sieht Gerber die Saison als grossen Erfolg und richtet den Fokus auf die nächste Chance gegen Basel. Mehr anzeigen

«Aktuell herrscht grosse Ernüchterung», erklärt Thun-Präsident Andres Gerber nach dem Sieg des FC St.Gallen in Bern am Mikrofon von blue Sport. Durch den Last-Minute-Sieg der St.Galler bei YB muss die Meisterfeier der Thuner mindestens um eine weitere Woche verschoben werden.

«Wir müssen uns jetzt einfach etwas gedulden», meint Gerber. Im Nachhinein würde man auch diese Spannung dann zu schätzen wissen, erklärt der Präsident. Doch jetzt im Moment sei es schon «sehr schade», dass es noch nicht mit dem Gewinn der Meisterschaft geklappt habe.

«Jetzt gehen alle nach Hause und dann liegt der Fokus schon auf nächster Woche gegen Basel, wo wir es wieder in den eigenen Füssen haben», bleibt er optimistisch. «Wir sind vier Runden vor Schluss elf Punkte vorne, das ist fantastisch, das hätten wir nie gedacht.»

Geburtstagsfeier wird nicht zur Meisterfeier für Gerber

«Das wäre schon ein unvergesslicher Geburtstag geworden mit der Meisterschaft heute. Aber wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir an meinem 53. Geburtstag elf Punkte vor dem Zweiten sind, dann hätte ich gesagt: ‹Wahnsinn›», so das Geburtstagskind. Jetzt müsse man einfach ein wenig Abstand zu den Ereignissen des Wochenendes bekommen und dann dürfe man sich «freuen auf das, was kommt».

Am kommenden Wochenende hat der FC Thun dann bereits die nächste Chance, um Geschichte zu schreiben. Am Samstagabend gastieren die Thuner beim FC Basel (ab 20.30 Uhr live auf blue Sport) und können dann mit einem Sieg die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte eintüten. Spätestens dann dürften in Thun alle Dämme brechen und die Niederlage gegen Lugano bereits vergessen sein.

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