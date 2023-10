Degen: «Wir sind im Abstiegskampf» David Degen spricht im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport über die aktuelle Situation beim Krisenklub FC Basel. 11.10.2023

0:3 gegen Lausanne-Ouchy. 0:3 gegen die Berner Young Boys. FCB-Präsident David Degen macht im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport klar, was er nach der Pleiten-Serie von seiner Mannschaft verlangt.

Unter anderem die 0:3-Klatsche gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy liegt immer noch schwer auf dem Magen. «Es war ein Auftritt, den wir uns so nicht erlauben dürfen», spricht Degen Klartext. Mehr anzeigen

Fünf Punkte nach neun Spielen. Das ist weniger als je zuvor in einer Super-League-Saison für den FC Basel. Nach der Niederlage gegen Meister YB am Sonntag hält der längst gestürzte Ligakrösus gar die rote Laterne. Für Präsident David Degen ist klar: «Wir sind im Abstiegskampf.»

«Ich habe sehr schlecht geschlafen. Nicht nur diese Nacht, sondern mehrere», erklärt der 40-Jährige im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport. «Wir sind weit hinter dem, wo wir sein wollen. Es gibt viele Gründe, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind. Man muss selbstkritisch miteinander sein. Das sind wir. Die letzten Spiele haben mir persönlich sehr zugesetzt. Ich bin einer, der nicht verlieren kann. Die Niederlagen haben weh getan.»

«Habe die Muttenzerkurve noch nie so erlebt»

Vor allem das Spiel gegen Lausanne-Ouchy, das im St. Jakob-Park mit 0:3 verloren ging, liegt immer noch schwer auf dem Magen. «Ich verstehe jeden Fan, der seinen Unmut rausgelassen hat. Es war ein Auftritt, den wir uns so nicht erlauben dürfen», spricht Degen Klartext. «Ich habe die Muttenzerkurve noch nie so erlebt. Wir haben einige Spieler, die wissen, was der FC Basel ist, wie sich die Muttenzerkurve verhält. Das sollte allen zu denken geben. Es war eine Situation, die mir persönlich sehr nahe ging. Das darf nie mehr passieren.»

Jetzt brauche es die grundlegenden Tugenden des Fussballs, so Degen: «Es ist viel mehr gefragt, als Schönwetter-Fussball. Jetzt sind ganz andere Themen gefragt. Einsatz, Wille, dran glauben. Positiv bleiben und zusammenfinden. Jetzt muss man sich der Situation stellen, so schnell wie möglich. Die Spieler müssen das akzeptieren. Wir müssen so schnell wie möglich da unten raus, aber das geht nur über harte Arbeit.»

