Shaqiri: «Wir träumen in Basel wieder von Champions-League-Nächten» Im Champions-League-Studio bei blue Sport spricht Xherdan Shaqiri über die Titelhoffnungen seiner Mannschaft und verrät, dass in Basel bereits wieder von der Königsklasse geträumt wird. 08.04.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri hat schon 36 Champions-League-Spiele auf dem Buckel.

Er hätte natürlich nichts dagegen, wenn noch weitere Einsätze hinzukommen: «Wir träumen in Basel alle wieder von Champions-League-Nächten.»

Aktuell führt der FC Basel die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung auf Servette an. Am Samstag will der FCB im Klassiker auswärts gegen den FCZ den nächsten Dreier einfahren. Mehr anzeigen

Am 14. April spielte Xherdan Shaqiri letztmals in der Champions League. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (0:0) wurde er, damals noch für Liverpool spielend, in der 82. Minute eingewechselt.

Insgesamt hat der Ex-Nati-Crack 36 Champions-League-Spiele bestritten und dabei 3 Tore erzielt und 7 weitere vorbereitet. Dabei hat er für das eine oder andere Highlight gesorgt. Und vielleicht kommen noch weitere dazu.

Der 33-Jährige spielt seit dieser Saison wieder beim FC Basel, wo er einst seine Karriere lancierte. Und dort zeigt Shaqiri, was noch immer in ihm steckt. In dieser Saison hat er in der Liga 27 Spiele bestritten und dabei 11 Tore erzielt und weitere 14 vorbereitet. Auch dank Shaqiri grüsst der FCB nach 31 Runden von der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Servette beträgt vier Punkte, fünf sind es auf YB.

«Wir müssen noch einige Hürden nehmen», meint Shaqiri, der noch nicht vom Titel sprechen will. Träumen ist allerdings immer erlaubt – und das tut er auch, der Alpen-Messi. «Wir träumen in Basel alle wieder von Champions-League-Nächten. Und für das geben wir alles», sagt Shaqiri bei blue Sport.

Die nächste Hürde auf dem Weg zum Titel heisst FC Zürich. Am Samstagabend kommt es im Letzigrund zum Klassiker. Bei blue Sport bist du auch dann live dabei.

