Cheveyo Tsawa dürfte den FC Zürich im Sommer höchstwahrscheinlich verlassen. KEYSTONE

Beim FC Zürich wird offenbar ein Sommertransfer von Eigengewächs Cheveyo Tsawa vorbereitet. Das Juwel könnte dem Stadtklub im Sommer viel Geld einbringen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCZ-Talent Cheveyo Tsawa blieb trotz möglichem Winter-Transfer bewusst beim Klub, steht aber weiterhin vor einem möglichen Wechsel.

Trainer Dennis Hedinger erwartet im Sommer zahlreiche Angebote, auch von Topklubs, ohne dass Tsawa selbst einen Wechsel erzwingt.

Der 19-jährige U21-Nationalspieler gilt europaweit als begehrt, konkrete Interessenten gibt es bislang jedoch noch nicht. Mehr anzeigen

«Er hätte schon lange an andere Orte wechseln können, doch hat sich bewusst entschieden, hier zu bleiben», sagt FCZ-Trainer Dennis Hediger gegenüber dem «Blick». Gemeint ist Cheveyo Tsawa. Das Juwel des FCZ stand im Winter bereits kurz vor einem Transfer in Richtung Pisa. Dieser kam schlussendlich trotz einer Einigung beider Klubs doch nicht zustande.

Naheliegend also, dass Tsawa im Sommer wieder zu einer heissen Aktie beim Stadklub werden dürfte. Auch sein Coach sieht dies ähnlich: «Ich glaube nicht, dass er einen Wechsel forciert, aber er weiss auch, dass der nächste Schritt sehr nahe ist – es werden noch mehr Angebote kommen als im Winter, und ich bin nicht überrascht, dass auch grosse Klubs dabei sind.»

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Wohin führt Tsawas Reise

Doch wo es den 19-Jährigen im Sommer hinzieht, ist bislang noch völlig offen. Im Dezember sagte er in einem Interview: «Es ist definitiv mein Ziel, irgendwann den Schritt in eine Top-5-Liga zu machen.» Auch sein Wechsel der Berateragentur Wasserman zu Giacomo Petralito deutet klar auf einen Abgang im Sommer hin.

Laut «4-4-2.ch» weckt der aktuelle U21-Natispieler Begehrlichkeiten in sämtlichen europäischen Topligen. So sollen viele Klubs Tsawa auf dem Zettel haben, einen wirklich konkreten Interessenten gibt es derweil aber noch keinen.