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Rückschlag im Saisonendspurt St. Gallen muss auf Witzig und Efekele verzichten

SDA

9.4.2026 - 16:19

Christian Witzig steht St. Gallen in nächster Zeit nicht zur Verfügung
Christian Witzig steht St. Gallen in nächster Zeit nicht zur Verfügung
Keystone

Der FC St. Gallen muss einige Wochen ohne die Offensivspieler Christian Witzig und Malamine Efekele auskommen, wie der Verein mitteilt.

Keystone-SDA

09.04.2026, 16:19

09.04.2026, 16:58

Witzig verletzte sich am Ostermontag im Heimspiel gegen Zürich am Sprunggelenk, Efekele erlitt in derselben Partie eine muskuläre Verletzung am rechten Oberschenkel.

Die Ostschweizer sind in der Super League der erste Verfolger von Leader Thun, allerdings beträgt der Rückstand sechs Runden vor Schluss zwölf Punkte. Zudem steht St. Gallen im Schweizer Cup im Halbfinal, in dem am übernächsten Sonntag auswärts Yverdon aus der Challenge League der Gegner ist.

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