Xhaka trägt Shirt seiner Tätlichkeit gegen FCZ-Katic

Taulant Xhaka trägt ein Shirt, das seinen Kopfstoss gegen FCZ-Verteidiger Nikola Katic abbildet. Instagram/@fcbasel_fotos

Freunde werden Taulant Xhaka und Nikola Katic wohl keine mehr. Am Sonntag geraten die beiden beim Klassiker zwischen Basel und Zürich (2:2) zum wiederholten Mal aneinander. Der FCB-Profi lässt sich nach dem Spiel auch noch zu einer Provokation hinreissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel und der FC Zürich trennen sich in einem hitzigen Klassiker 2:2.

Taulant Xhaka gerät erneut mit Nikola Katic aneinander. Im Mai war der Basel-Captain nach einem Kopfstoss gegen den FCZ-Spieler für acht Spiele gesperrt worden.

Nach der Partie trägt Xhaka ein T-Shirt, das seine Tätlichkeit gegen Katic abbildet. Mehr anzeigen

Nach acht Spielsperren darf Taulant Xhaka endlich wieder in der Super League spielen. Die lange Sperre für den FCB-Captain gab es im Mai für einen Kopfstoss gegen FCZ-Verteidiger Nikola Katic.

In der Schlussphase des Klassikers eskaliert die Situation komplett 07.05.2023

Ausgerechnet im Klassiker kommt Xhaka am Sonntag zu seinem Liga-Comeback – und erneut knallt es zwischen Xhaka und Katic. Aber der Reihe nach: Nach einer knappen Stunde kommt die Nummer 34 des FCB beim Stand von 0:2 ins Spiel und bringt den Bebbi mit seiner Aggressivität viel Power. Die totgeglaubten Basler finden in der Schlussphase tatsächlich zurück ins Spiel, in der Nachspielzeit schiesst der ebenfalls eingewechselte Gabriel Sigua das 2:2.

Nach dem umjubelten Ausgleich der Basler in der Nachspielzeit wirft der FCB-Terrier dem Zürcher Abwehrboss beim Vorbeilaufen wohl das eine oder andere wüste Wort an den Kopf. Katic rennt jedenfalls wutentbrannt auf Xhaka zu, es kommt zu Rudelbildungen. Die Situation beruhigt sich allerdings auch schnell wieder, einzig Xhaka sieht die Gelbe Karte.

Rudelbildung im Joggeli: Katic und Xhaka geigen sich die Meinung 03.09.2023

Xhaka feiert mit Shirt, das seinen Kopfstoss zeigt

Kurz darauf ist das emotionsgeladene Spiel zu Ende. Als Xhaka den Punktgewinn mit seinen Teamkollegen vor der Muttenzerkurve feiert, folgt aber gleich die nächste Provokation. Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der 32-Jährige ein T-Shirt trägt, das seine Tätlichkeit gegen Katic abbildet. Es wurde ihm von FCB-Fans überreicht.

Noch im Mai entschuldigte sich Xhaka für seinen Aussetzer. «Keine verbalen Beleidigungen auf dem Feld, gegen mich und meine Familie, rechtfertigen eine derartige Entgleisung meinerseits», schrieb der Mittelfeldspieler damals in einem Statement auf Instagram. «Als erfahrener Spieler und Captain dieser Mannschaft habe ich gerade in schwierigen Momenten eine Vorbildfunktion, die ich in dieser Situation leider nicht wahrgenommen habe.»

Auf der einen Seite die Vorbildfunktion, auf der anderen sein Heldenstatus in der Muttenzerkurve – ein schmaler Grat. Nach der kurzen Feier mit den Fans zieht Xhaka das Shirt wieder aus. Auf Anfrage von blue News wollen sich der FC Basel und Taulant Xhaka nicht zu dem Fall äussern.