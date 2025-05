Taulant Xhaka: «Als Abschluss der Karriere geht es nicht besser» Der FC Basel ist Schweizer Meister. Taulant Xhaka und Albian Ajeti sprechen mit blue Sport über ihre Emotionen und die Meisterfeier. Ob sie wirklich nur Cola getrunken haben, bleibt ein grosses Rätsel. 12.05.2025

Der FC Basel ist Meister. Taulant Xhaka und Albian Ajeti sprechen im Doppel-Interview mit blue Sport über ihre Emotionen und die Meisterfeier. Ob sie wirklich nur Cola getrunken haben, bleibt ein grosses Rätsel.

Taulant Xhaka kann zum Abschluss seiner Karriere noch einmal den Meistertitel feiern, es ist sein siebter mit dem FC Basel. Die abtretende FCB-Legende lässt es am Sonntagabend auf dem Barfüsserplatz noch einmal richtig krachen.

«Wir mussten acht Jahre lang auf diesen Titel warten. Zum Abschluss meiner Karriere noch einmal hier zu stehen ... besser geht es nicht», sagt Xhaka zu blue Sport. Albian Ajeti meint, das ganze Team habe für Xhaka gekämpft. Alle wollten dem langjährigen FCB-Profi einen würdigen Abschluss geben.

Diesen kriegt Xhaka – und geniesst ihn auch in vollen Zügen. Auf dem Balkon am Barfüsserplatz feiert er ausgelassen mit den Fans, zündet sogar eine Fackel. Auch den einen oder anderen abfälligen Spruch gegen die Konkurrenz aus Zürich kann sich Xhaka nicht verkneifen. Möglicherweise droht ihm deshalb auch noch eine Busse.

«Jetzt gehen wir richtig feiern»

Das dürfte dem 34-Jährigen an diesem denkwürdigen Abend aber egal sein. «Ich habe alles geleistet für den FC Basel. Ich hätte nie gedacht, dass meine Zeit so zu Ende gehen wird. Ich bin einfach froh», sagt Xhaka und hebt sein Glas. Was da wohl drin ist? «Cola zero», schmunzelt er. «Jetzt gehen wir richtig feiern!»

Singen will Xhaka vor dem blue-Mikrofon noch nicht. «Vielleicht dann am 24. Mai.» Dann geht nach dem letzten Saisonspiel die offizielle Meisterfeier über die Bühne. In Feierlaune herzt Xhaka zum Abschluss des Interviews auch noch blue Sport Reporter Gianni Wyler: «Gianni, darf ich dir mal etwas sagen? 'Du bisch en geile Siech!'»

