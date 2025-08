Xherdan Shaqiri beim Saisonstart genervt von Manndeckung – setzt auch YB auf das Rezept? 05.08.2025

Xherdan Shaqiri erlebt einen holprigen Start in die Super-League-Saison: wenig Ballaktionen, viel Frust und harte Manndeckung. Gegner YB könnte am Mittwoch ebenfalls einen Sonderbewacher für ihn abstellen.

Xherdan Shaqiri sucht noch seine Form aus der letzten Saison. Zum Auftakt gab es für den FC Basel in St.Gallen eine 1:2-Niederlage. Shaqiri blieb ohne Skorerpunkt, kassierte aber eine Verwarnung für Trikot-Halten. Das zweite Spiel gewann der Double-Gewinner zwar gegen GC, aber der Captain blieb erneut blass. Der Spielmacher hat teamintern gar die zweitwenigsten Ballaktionen bei den Feldspielern.

Zwar kann sich der Captain dank eines Freistosses, den Matchwinner Philip Otele ins Tor köpft, noch statistisch bemerkbar machen. Sein aktueller Einfluss ist aber bei Ligastart nicht mehr so eindrücklich wie im Vorjahr, als der 125-fache Internationale die überragende Figur in der Super League ist.

«Er ist noch nicht so im Flow. Er hatte gegen GC mit Hassane einen Schatten, der ihn immer wieder bearbeitet hat. Er hatte einen Neziri in St. Gallen, der ihn über 90 Minuten sehr gut bewacht hat. Das ist für einen Shaqiri manchmal auch frustrierend», analysiert blue Sport Experte Philippe Montandon.

Das sei auch für seinen neuen Chef Ludovic Magnin keine einfache Situation: «Als Trainer muss man Fingerspitzengefühl haben. Was kann ich verlangen? Er fängt dann an, unzufrieden zu werden.»

«Shaqiri-Manndeckung sollte Thema werden bei den Schiris»

Magnin nahm im Interview mit SRF seinen Schlüsselspieler in Schutz und betonte: «Shaqiris Manndeckung sollte auch Thema werden bei den Schiris». Es habe extreme viele Fouls gegen ihn gegeben, so der Romand.

GC-Profi Imourane Hassane klammert bei Xherdan Shaqiri wie ein Rucksack. IMAGO/Steinsiek.ch

Auch Rolf Fringer ist aufgefallen, dass die Mannschaften derzeit «etwas härter» gegen Shaqiri spielen. «Das muss er alles verdauen, auch wenn man ihn als Schiedsrichter schützen muss, dass er nicht Freiwild ist», meint Fringer und ergänzt: «Aber er muss trotzdem weniger reklamieren und sich mehr aufs Spiel konzentrieren.»

Am Mittwochabend empfängt der FC Basel die Young Boys. Im St.Jakob-Park kommt es also zum Duell der beiden grossen Meisterschaftsfavoriten. Die Frage ist, ob auch YB-Trainer Giorgio Contini extra einen Bewacher auf Shaqiri ansetzt. Mit Bundesliga-Rückkehrer und Nationalspieler Edimilson Fernandes hätte er einen Spieler in den Reihen, der Shaqiri gut kennt und auch die nötige Zweikampfhärte mitbringt. Oder ob der Ex-Nati-Assistenzcoach auf die eigenen Stärken seiner Schützlinge vertraut und sein gewohntes 4-4-2-System spielen lässt.

Welches Rezept Contini wählt, erfährst du ab 20.30 Uhr live auf blue Sport.