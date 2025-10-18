  1. Privatkunden
«Ich schliesse es aus» Xherdan Shaqiri schreibt die WM-Teilnahme definitiv ab

Luca Betschart

18.10.2025

Xherdan Shaqiri schliesst eine WM-Teilnahme im Sommer 2026 aus.
Xherdan Shaqiri schliesst eine WM-Teilnahme im Sommer 2026 aus.
Bild: Keystone

Vor einem Monat erklärt Nati-Coach Murat Yakin, wieso Xherdan Shaqiris Zeit in der Nati trotz aller Verdienste endgültig vorbei ist. Nun schliesst auch der FCB-Topskorer in einem Interview die Tür endgültig.

Redaktion blue Sport

18.10.2025, 13:13

18.10.2025, 13:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nachdem Murat Yakin im Heimspiel bei blue Sport das Nati-Kapitel Shaqiri beendet, schliesst auch der FCB-Topskorer selbst eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr aus. 
  • Der Rücktritt aus der Nati sei im richtigen Moment gekommen, findet Shaqiri und sagt: «Es ist, wie wenn eine zusätzliche Arbeit, eine zusätzliche Belastung weggefallen wäre.»
  • Mit seinen bisherigen Saisonleistungen für den FCB ist Shaqiri nicht restlos zufrieden: «Ich weiss sehr wohl, dass da auch von mir die eine oder andere schlechte Leistung dabei war.»
Im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport beendet Murat Yakin das Nati-Kapitel Shaqiri vor rund einem Monat definitiv. Shaqiri habe sich die Situation mit dem Rücktritt in der Nati zusammen mit seinem Umfeld sicher gut überlegt. «Am Schluss hat er sich wahrscheinlich gedacht, als Ersatzspieler komme ich nicht mehr», sagt Yakin und betont: «Dann müssen wir auch weiterschauen. Für mich ist das ein Jahr her. Und abgeschlossen.»

Türe zu für FCB-Star. «Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri

Türe zu für FCB-Star«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri

Abgeschlossen ist die Sache auch für Shaqiri. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagt der 125-fache Internationale auf eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer angesprochen: «Ja, ich schliesse es aus.» Er fiebere bei jedem Spiel mit – aber als Fan. «Voller Emotionen. Vielleicht reise ich gar als Zuschauer ans letzte WM-Qualifikationsspiel in den Kosovo», so Shaqiri.

Der Rücktritt aus dem Nationalteam sei aber zum richtigen Zeitpunkt gekommen. «Es ist, wie wenn eine zusätzliche Arbeit, eine zusätzliche Belastung weggefallen wäre. Das hilft mir, beim FCB zu performen. In der Nationalmannschaftspause kann ich nun runterfahren und mich erholen. Das ist dir aber vorher nicht bewusst, wenn du jahrelang dabei bist und nichts anderes mehr kennst», erklärt der aktuelle Super-League-Topskorer.

«Die eine oder andere schlechte Leistung» mit dem FCB

Trotz je vier Toren und Assists aus acht Spielen ist Shaqiri mit seinen bisherigen Saisonleistungen für den FCB nicht restlos zufrieden. «Ich bin da schon kritisch. Ich weiss sehr wohl, dass da auch von mir die eine oder andere schlechte Leistung dabei war. Und nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch ich habe einen hohen Anspruch, wenn es um mich selbst geht», sagt der FCB-Captain.

Am Samstag treffen Shaqiri und Co. um 18 Uhr auf Schlusslicht Winterthur. blue Sport zeigt dir das FCB-Heimspiel live und stimmt dich ab 17.30 Uhr auf die Partie ein.

FC Basel 1893 - FC Winterthur
FC Basel 1893 - FC Winterthur

Sa 18.10. 17:30 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten

Yakin über Shaqiri: «Haben ihn nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben»

18.09.2025

Yakin über Shaqiri: «Haben ihn nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben»

18.09.2025

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Seit 2022 ist Marwin Hitz die Nummer 1 beim FCB. Aber erst in der letzten Saison hat er seinen ersten «richtigen» Titel gewonnen. Mit blue Sport spricht der St.Galler über seinen ganz speziellen Werdegang.

17.10.2025

«Keine Könige»: Millionen Menschen bei Demonstrationen gegen Trump erwartet
Trump lehnt Lieferung von Tomahawks vorerst ab und fordert «Deal» von Kiew und Moskau
Stadtpolizei stoppt 14-Jährigen auf Strolchenfahrt
Trumps Abschiebebehörde gerät ausser Kontrolle
Auto kollidiert mit Kleinbus – zwei Tote, ein Schwerverletzter

Lobeshymne auf Thun-Trainer. Varela schwärmt für Lustrinelli: «Ich muss Mauro gratulieren»

Lobeshymne auf Thun-TrainerVarela schwärmt für Lustrinelli: «Ich muss Mauro gratulieren»

In der Schweiz nicht weitergekommen. «Ich wollte schon aufhören» – wie Marwin Hitz in Deutschland seine Karriere rettete

In der Schweiz nicht weitergekommen«Ich wollte schon aufhören» – wie Marwin Hitz in Deutschland seine Karriere rettete

Hitz über Basel, Magnin und den Titelhunger. «Ich bin der Gegenpol zu Xherdan Shaqiri»

Hitz über Basel, Magnin und den Titelhunger«Ich bin der Gegenpol zu Xherdan Shaqiri»

Er darf von der WM träumen. Darum ist Stéphane Cueni zurzeit der glücklichste Fussballer in Winterthur

Er darf von der WM träumenDarum ist Stéphane Cueni zurzeit der glücklichste Fussballer in Winterthur

Protest der Tessiner abgelehnt. Lugano gegen Lausanne-Sport wird nicht wiederholt

Protest der Tessiner abgelehntLugano gegen Lausanne-Sport wird nicht wiederholt