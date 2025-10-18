Xherdan Shaqiri schliesst eine WM-Teilnahme im Sommer 2026 aus. Bild: Keystone

Vor einem Monat erklärt Nati-Coach Murat Yakin, wieso Xherdan Shaqiris Zeit in der Nati trotz aller Verdienste endgültig vorbei ist. Nun schliesst auch der FCB-Topskorer in einem Interview die Tür endgültig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem Murat Yakin im Heimspiel bei blue Sport das Nati-Kapitel Shaqiri beendet, schliesst auch der FCB-Topskorer selbst eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr aus.

Der Rücktritt aus der Nati sei im richtigen Moment gekommen, findet Shaqiri und sagt: «Es ist, wie wenn eine zusätzliche Arbeit, eine zusätzliche Belastung weggefallen wäre.»

Mit seinen bisherigen Saisonleistungen für den FCB ist Shaqiri nicht restlos zufrieden: «Ich weiss sehr wohl, dass da auch von mir die eine oder andere schlechte Leistung dabei war.» Mehr anzeigen

Im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport beendet Murat Yakin das Nati-Kapitel Shaqiri vor rund einem Monat definitiv. Shaqiri habe sich die Situation mit dem Rücktritt in der Nati zusammen mit seinem Umfeld sicher gut überlegt. «Am Schluss hat er sich wahrscheinlich gedacht, als Ersatzspieler komme ich nicht mehr», sagt Yakin und betont: «Dann müssen wir auch weiterschauen. Für mich ist das ein Jahr her. Und abgeschlossen.»

Abgeschlossen ist die Sache auch für Shaqiri. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagt der 125-fache Internationale auf eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer angesprochen: «Ja, ich schliesse es aus.» Er fiebere bei jedem Spiel mit – aber als Fan. «Voller Emotionen. Vielleicht reise ich gar als Zuschauer ans letzte WM-Qualifikationsspiel in den Kosovo», so Shaqiri.

Der Rücktritt aus dem Nationalteam sei aber zum richtigen Zeitpunkt gekommen. «Es ist, wie wenn eine zusätzliche Arbeit, eine zusätzliche Belastung weggefallen wäre. Das hilft mir, beim FCB zu performen. In der Nationalmannschaftspause kann ich nun runterfahren und mich erholen. Das ist dir aber vorher nicht bewusst, wenn du jahrelang dabei bist und nichts anderes mehr kennst», erklärt der aktuelle Super-League-Topskorer.

«Die eine oder andere schlechte Leistung» mit dem FCB

Trotz je vier Toren und Assists aus acht Spielen ist Shaqiri mit seinen bisherigen Saisonleistungen für den FCB nicht restlos zufrieden. «Ich bin da schon kritisch. Ich weiss sehr wohl, dass da auch von mir die eine oder andere schlechte Leistung dabei war. Und nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch ich habe einen hohen Anspruch, wenn es um mich selbst geht», sagt der FCB-Captain.

Am Samstag treffen Shaqiri und Co. um 18 Uhr auf Schlusslicht Winterthur. blue Sport zeigt dir das FCB-Heimspiel live und stimmt dich ab 17.30 Uhr auf die Partie ein.

